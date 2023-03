¿Cuándo, cómo y dónde es el sorteo del play off de la BCL para el Unicaja?

El Unicaja espera ya rival para la eliminatoria del play off de cuartos de final de la Basketball Champions League. Los verdes lograron el martes, tras ganar en Atenas, acabar primeros de su grupo del Round of 16 y ahora les separa ya solo un cruce para colarse en la Final Four de la máxima competición europea organizada por la FIBA.

¿Cuándo sabrá el Unicaja el nombre de su rival? Este viernes será el sorteo de emparejamientos de las cuatro eliminatorias de cuartos de final al mejor de tres partidos. El Unicaja afronta esa cita en el bombo de los cabezas de serie, por lo que, si es necesario llegar a un partido de desempate, sería en el Palacio Martín Carpena. El Unicaja conocerá el viernes a su rival en el play off de cuartos ¿Cómo será la mecánica del sorteo? El Unicaja se emparejará con uno de los tres segundos de los otros grupos del Round of 16. Por ahora solo hay un posible rival con plaza en ese bombo de los "subcampeones" de grupo. Es el UCAM de Murcia, segundo del Grupo L. Los otros dos serán o el Estrasburgo francés o el Hapoel Jerusalén israelí (segundo del Grupo I), y el Rytas Vilnius lituano o el Baxi Manresa (segundo del Grupo J). ¿Dónde será el sorteo? La cita arrancará a partir de las 10.30 horas en la localidad suiza de Ginebra. Hasta allí se desplazará una comitiva representando al club de Los Guindos, con el gerente Paco Sáez y el exjugador y actual embajador del club, Berni Rodríguez. Los cuartos de final se disputarán íntegramente durante el mes de abril. El primer partido (en Málaga) será el 4-5 de abril, coincidiendo con la Semana Santa (Martes o Miércoles Santo). El segundo partido, que será en la pista del equipo rival que salga del sorteo del viernes, será una semana después, el martes 11 o el miércoles 12. En el caso de que haya tercer partido para desempatar la eliminatoria, se jugará de nuevo en el Martín Carpena, el martes 18 o el miércoles 19.