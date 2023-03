¿Por qué la FIBA no ha anunciado aún la sede de la Final Four de la BCL?

Una vez se han conocido los enfrentamientos de cuartos de final de la Basketball Champions League, el cerco de la lucha por el título continental de la FIBA se va cerrando. Telekom Baskets Bonn, Sig Estrasburgo, Hapoel Jerusalem, AEK, Lenovo Tenerife, Baxi Manresa, Unicaja y UCAM Murcia pelearán en abril por hacerse con una plaza en la lucha por el trofeo. Sin embargo, aún hay que darle una respuesta a la gran pregunta: ¿Qué ciudad va a acoger la Final Four de la Basketball Champions League?

A menos de dos meses para que la FIBA corone al campeón europeo de la séptima edición de este torneo, no se ha anunciado de manera oficial la sede que albergará la Final Four. ¿A qué espera Patrick Comninos, CEO de la BCL para hacer oficial la ciudad organizadora del evento?

El año pasado, por ejemplo, la FIBA dio a conocer que Bilbao era la sede de la Final Four el 7 de febrero. Es decir, cuando apenas habían pasado dos jornadas del Round of 16 continental. Eso es porque hace 12 meses se decidió apostar por primera vez por una ciudad neutral para organizar la Final Four, es decir, que no tuviera a su equipo participando en la competición.

Ahora, sin embargo, la idea es otra: que una ciudad con su equipo en la Final Four acoja la cita y sea el anfitrión. Jerusalén o Atenas son dos opciones que se han valorado, aunque la primera opción de la FIBA es Málaga. Es seguro que si el Unicaja supera al UCAM de Murcia en el play off de cuartos de final, el Palacio Martín Carpena será el escenario elegido para decidir al campeón de la Liga de Campeones.

La FIBA, que siempre ha tenido muy buena relación con el Unicaja, sabe que sería un éxito seguro la cita en la capital de la Costa del Sol. El Martín Carpena ya fue sede de la Fase Previa en la que participó el equipo cajista el pasado mes de septiembre. Es una instalación con un aforo superior a los 10.000 espectadores y que se llenará hasta los topes para esos partidos.

Tampoco hay que olvidar las ventajas que por sí misma ofrece la ciudad. El aeropuerto malagueño está muy cerca del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, la oferta hotelera es muy amplia como para dar cabida a miles de personas procedentes de otros lugares y el clima, en pleno mes de mayo, suponen un atractivo más para la organización de un evento como éste.

Todo está en la mano del Unicaja. Dos victorias ante el UCAM le colocarían en una Final Four que sería del 11 al 14 de mayo en el Palacio Martín Carpena. Ese es el reto que tiene por delante ahora el campeón de la Copa del Rey.