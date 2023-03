El azar decidió este viernes desde Suiza que el Unicaja tendrá que superar al UCAM Murcia para estar en la Final Four de la Basketball Champions League. Una eliminatoria que Ibon Navarro, entrenador cajista, analizó como "difícil para los dos, pero no podía ser de otra manera. Estamos hablando de jugar unos cuartos de final con el premio de jugar una Final Four. No podía ser fácil".

El vitoriano quería evitar a los españoles, pero le ha tocado jugar contra uno de los que está en mejor forma: "Está en muy buena línea tanto en ACB como en BCL. Después de nuestro partido fueron capaces de ganar casi de 20 puntos al Tenerife, han ganado en Bilbao. Es un equipo peligroso porque tiene jugadores que son capaces de anotar a pesar de que hagas un buen trabajo defensivo", valoró. UCAM Murcia: el camino más duro para jugar la Final Four de la BCL Lo cierto es que el último enfrentamiento entre ambos conjuntos se saldó con victoria murciana (85-80). Un duelo del que el cuerpo técnico ha aprendido tras cometer algunos errores en el planteamiento, como reconoció el propio Ibon Navarro. "Seguro que vamos a estar mejor que en aquel partido". Sin embargo, no hay que olvidar que el choque en la primera vuelta de la Liga Endesa celebrado en Málaga cayó del lado local (82-66): "Fue un partido complicado porque al descanso íbamos perdiendo, pero lo sacamos adelante con el apoyo de nuestra gente". Eso sí, el técnico no quiere pensar mucho en los cuartos de la BCL porque el primer encuentro llegará el 4 ó 5 de abril. Hasta entonces, los objetivos son otros: "Todavía tenemos dos partidos de Liga Endesa antes de jugar contra ellos. A ver si nos centramos. Vamos a recuperar el pulso un poco a la competición doméstica". Mensaje a la afición "El premio de sacar la primera posición de nuestro grupo es poder jugar un partido de desempate en casa". Lo dijo Ibon Navarro. Una de las claves del play off continental va a estar en el Factor Carpena. Aunque también es consciente de que no serán fechas fáciles para celebrar un encuentro en Málaga, pero pide desde ya el máximo apoyo: "A pesar de ser Semana Santa, esperamos que la gente sepa lo importante que es y el premio que puede tener pasar esta eliminatoria". Así que la afición cajista jugará un papel vital en una oportunidad única de alcanzar la Final Four de la Basketball Champions League: "Sería bonito hacer algo importante delante de nuestra gente y poder disfrutar con ellos, pero antes habrá que sufrir y pasar momentos complicados, como no podía ser de otra manera. Ojalá lo podamos hacer con el público empujando y lográndolo", concluyó el entrenador del Unicaja.