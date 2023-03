Betis-Unicaja: derbi en Sevilla para recuperar el pulso a la Liga Endesa

Dos derrotas seguidas (UCAM y Barça) y una única victoria (Girona) en los 5 últimos partidos ligueros, han provocado que el Unicaja haya perdido brío en una Liga en la que sigue entre los mejores, aunque ahora haya bajado un par de peldaños hasta la séptima plaza de la clasificación.

El equipo se mantiene en una situación idílica, con tres victorias de margen sobre el noveno (antes de arrancar la jornada) y después de haber pasado una parte del calendario especialmente dura. No hay motivos para la preocupación, aunque sí es verdad que este derbi en Sevilla contra el Real Betis Baloncesto (12.30 horas) debe significar un reseteo para volver a la senda del triunfo y recuperar algún escalón perdido en este último mes y medio.

El Unicaja llega a Sevilla con las conocidas bajas de Nihad Djedovic y Mario Saint-Supéry, que siguen en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones. Jonathan Barreiro ha atravesado estos últimos días un proceso viral y Darío Brizuela, aunque no está al cien por cien, sí parece que podrá ayudar, como ya lo hizo el martes pasado en Atenas.

El Unicaja, si juega a su nivel, debe ser favorito ante un Betis que ha ganado este curso 5 partidos y perdido 18 en Liga Endesa, lo que le hace ocupar la 17ª plaza de la competición, en puestos de descenso. El equipo dirigido por Luis Casimiro es el 4º mejor equipo en rebotes ofensivos de la Liga Endesa (11,17) y el 5º en triples (9,57).

El Betis que se encontrará este fin de semana el Unicaja tiene poco que ver con el que jugó en el Carpena en la primera vuelta hace ya algunos meses. Ha incorporado 5 jugadores para tratar de reactivarse: el ala-pívot Tyson Pérez, que promedia 17,1 puntos y 9,4 rebotes para 20,6 de valoración; el escolta Jean Montero (14,6 puntos, 3,4 asistencias); el base Josh Gray (7,5 puntos, 2,2 asistencias), el pívot Anzejs Pasecniks (6 puntos, 4 rebotes) y el alero Zsombor Maronka (2,2 puntos, 1 rebote). A ellos se les unen el escolta tirador Dairis Bertans (7 puntos), el veterano ala-pívot Eulis Báez (2,3 puntos, 4 rebotes) y el excanterano Pablo Almazán (1,4 puntos, 1,2 rebotes).

Bajas en el rival

No estarán por lesión el escolta BJ Johnson ni los ex del Unicaja Pepe Pozas y Yannick Nzosa. Sin embargo, el también ex del Unicaja Volodymyr Gerun (8,8 puntos, 6,9 rebotes, 13,9 de valoración), baja en el último partido por una lumbalgia aguda, podría reaparecer.

Ganar fuera de casa en la Liga Endesa nunca es fácil. En un derbi, mucho menos. El Betis se juega mucho, es verdad, pero este Unicaja lleva toda la temporada demostrando que es un equipo muy fiable y que puede ganar en cualquier pista y ante cualquier rival. Sevilla: próxima estación.