El próximo 4 de abril, Martes Santo, arrancan los cuartos de final de la Basketball Champions League con el enfrentamiento entre Unicaja y UCAM Murcia. Sin embargo, fuera de la pista ya han empezado. Alejandro Gómez, director general de los universitarios, cargó duramente contra el equipo cajista haciendo insinuaciones muy sorprendentes sobre la participación europea de los malagueños y su relación con la FIBA, entre otras cuestiones.

En primer lugar, dejó caer que el arbitraje del AEK-Unicaja del último período tuvo una notable incidencia en el resultado para que los de Ibon Navarro fueran primeros de grupo: "Es una eliminatoria que, desde el sorteo o antes del sorteo, ya tenía la sensación de que nos iba a tocar. Desde que vi el último cuarto en Atenas, porque si por algo se caracteriza la Champions es por arbitrajes caseros, son entendibles algunas cosas".

Además, sugirió que la eliminatoria está muy desigualada porque a la FIBA le conviene que el Unicaja pase a la Final Four y acoja la cita: "Un patrocinador importante de la Champions es Andalucía. Creo también que la Champions ha negociado que si Málaga se clasifica, pongan el canon, una cantidad muy importante para jugar la Final Four allí. No creo que estemos jugando en igualdad de condiciones esta competición".

No se quedó ahí, sino que continuó: "Sabiendo tu etiqueta, que todo el mundo te mira como alguien que inferior, como que no interesas, un sitio como Murcia que la Champions viene y ve que no tiene videomarcador, cuando a la Champions le interesa que un equipo se clasifique y encima es tan superior... el que es inferior, que somos nosotros, solo tiene una opción ante el favorito y es motivarse más. Nosotros ahora lo que vamos a intentar es salir lo más motivados posible ante todas las adversidades, que son muchas las que tenemos en contra".

Y para terminar, apuntó al hecho de que la BCL aceptara al Unicaja en Fase Previa, a pesar de haber quedado 12º en Liga Endesa y la intermediación de Jorge Garbajosa: "¿Por qué la Champions el año pasado no aceptó a seis equipos? ¿Por qué este año pueden jugar estos dos equipos? ¿Tiene mucho interés el presidente de la Federación Española llamando a la Champions para que juegue Málaga? ¿Qué diferencia hay entre Málaga y Murcia? ¿Me lo podéis explicar? Yo me considero igual, eh. Todas estas cosas afectan a la eliminatoria".

Lo cierto es que estas palabras sorprenden a una semana justo de que comience la eliminatoria. Alejandro Gómez, director general del UCAM Murcia, es un nombre conocido en el mundo del baloncesto. Las cosas no les están saliendo bien este año, pero siempre ha conformado buenos equipos. Lo que es seguro es que la rivalidad ya está 'caliente' y las acusaciones lo único que hacen es ensombrecer lo bonito que va a ser el play off continental.