"La simbiosis perfecta". "El ingeniero y el arquitecto". Así definió este martes Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, en la rueda de prensa ante los medios a las dos primeras piezas del proyecto a medio y largo plazo que quiere mantener el club hasta 2026. Juanma Rodríguez, director deportivo, e Ibon Navarro, entrenador, la base con la que la entidad de Los Guindos reafirma que va a por todas en el baloncesto nacional y europeo.

"Para mí, como presidente del club, es un momento de satisfacción". El máximo dirigente de la entidad baloncestística se mostró realmente feliz por el anuncio. "Juanma apostó por Ibon y viendo a Ibon trabajar sabía que eran los hombres que necesitaba el club. El tiempo ha dado la razón. La continuidad de los proyectos es la que lleva a los éxitos de futuro". Porque esa es la principal clave sobre la que se sustentan ambas renovaciones y, tal y como aseguraron, todas las que están por venir: la ambición.

Juanma Rodríguez regresó el pasado mes de agosto de 2021 a su casa. "Tenía una gran ilusión y una gran responsabilidad por volver a mi club". "Como le dije a Ibon, quería que viniese para un proyecto, no para salvar los muebles. Creo que eso se va cumpliendo. Todo estaba muy bien, pero sabemos que tenemos unos retos por delante muy bonitos. Somo campeones de la Copa del Rey, todos los equipos van a querer batirnos. Este equipo está hambriento, hay que seguir con la receta: mucho trabajo, ser humildes y tener ambición", explicó.

Ibon Navarro, el ejecutor del plan, después de comenzar su paso por Málaga con multitud de dudas, ya tiene en sus manos un proyecto ganador. "Dar las gracias a Antonio y a Juanma. Cuando ellos me llaman, me plantean una serie de cosas. En este negocio no es fácil mantener la palabra cuando los resultados, la presión o la opinión van en otra dirección. Este éxito, que a lo mejor ha llegado demasiado pronto, nos tiene que hacer no morir de éxito. Lo que hemos hecho va bien. Esto ya tiene unas bases bastante sólidas".

La Copa solo ha hecho adelantar los tiempos, pero la continuidad de ambos era una idea que estaba clara en el club. Y mucho más por parte de un entrenador que hace tiempo comprendió que "cuando estás cómodo, empiezas a entender que es el sitio en el que tienes que estar". Un aspecto clave en el que los jugadores y el staff han tenido gran importancia porque "te hacen pasar mejor los malos momentos o disfrutar de los buenos".

El objetivo no es más que "prolongar el proyecto en el tiempo", aseguró el vitoriano. "Muchos clubes tienen temporadas muy buenas y después caen. Hay que mantenerse, es difícil. Entra la fiscalidad, pasas de ser un equipo en un momento malo a ser un equipo campeón al que todo mundo quiere ganarle... todo eso suma dificultad competitiva. Hay que hacerlo con trabajo. La idea es que sigamos siendo competitivos como esta temporada, pero no es tan evidente. Hay complicaciones. Esta liga es muy competitiva. El plan es seguir estando ahí". Y ese es el mensaje más importante.

Papel de la afición

Aceptar una renovación cuando has ganado la Copa del Rey hace un mes puede ser fácil, pero no ha sido el único aspecto que ha contribuido. La afición y el Carpena han sido dos aspectos esenciales. "Lo que más contento estoy, yo que soy de Málaga, es cómo la gente está disfrutando con el equipo", aseguró Juanma Rodríguez. "De lo que estamos más orgullosos no es de la Copa, sino de cómo está el Carpena en cada partido. Ver a niños por la calle con la camiseta del Unicaja es el mayor título", añadió el entrenador.

Porque jugar con la "marea verde" es una de las grandes suertes que tiene el técnico cada jornada. "Es fantástico, jugar en casa con esta gente es fantástico, es la hostia. Un exentrenador de aquí me dijo que este uno de los mejores sitio para trabajar, hay herramientas y condiciones para que tengamos, no a nivel de título, pero sí de sentimiento, sensación de equipo, un club que compite contra cualquiera", concluyó Ibon Navarro.