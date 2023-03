Tyler Kalinoski y Kendrick Perry comparecieron este viernes junto al director deportivo, Juanma Rodríguez, para presentar el acuerdo de renovación de contrato de ambos jugadores para las próximas temporadas. Los dos han manifestado sentirse “como en casa” y creen que hay muchos logros todavía por conseguir

En primer lugar, Juanma Rodríguez se mostró feliz por su continuidad ya que ambos se tratan “de dos grandes jugadores y personas. Hemos vivido algo increíble el pasado mes con la conquista de la Copa del Rey, algo muy complicado, pero también lo es construir un equipo con una identidad, con alma y corazón. Eso es algo en lo que estas dos personas han sido piezas muy importantes y de lo que nuestros aficionados están orgullosos: de ver un equipo que compite cada día, que se deja todo, que es muy difícil de poder derrotar y que representa esta camiseta con los valores que todos soñábamos y que a todos nos encanta cuando vamos a ver un partido de baloncesto, con ese espíritu de lucha, unión y compromiso. Son dos piezas muy importantes y estamos muy contentos por que se unan a nuestro proyecto por varios años”.

Para Kalinoski, “esta renovación es muy especial para mí. A lo largo de mi carrera he estado en equipos durante solo una temporada, y ser capaz de estar aquí, de renovar en un conjunto de este nivel, con este grupo de jugadores, este entrenador… es muy especial para mí, significa mucho. Confían en mí, en mis capacidades. Mi mujer y yo nos sentimos como en casa y nos ha sido muy fácil adaptarnos. Tengo fantásticos sentimientos durante esta temporada. Este club tiene grandes aspiraciones y metas, y creo que podemos alcanzarlas. El trabajo no está hecho aún este curso, tenemos todavía mucho que hacer. El pensamiento de que estaré aquí tres temporadas más significa mucho para mí y estoy muy emocionado”.

Por su parte, Perry ha señalado que, al igual que Kalinoski, “durante mi carrera he estado en la situación de estar solo un año en los equipos en los que jugué, en grandes ciudades pero que dentro de la cancha no funcionaba y viceversa. Para mí, tener mi contrato multianual en este punto de mi carrera, es algo que significa mucho para mí. Habla de la confianza de Juanma, de Ibon… de la que todos tienen en mí como jugador. Habla del sacrificio y el trabajo que he hecho durante años”.

“Me siento como en casa, siempre quise estar en un sitio que podía llamar ‘hogar’ estando fuera del nuestro. Mi mujer siempre quiso estar en un sitio donde podía sentirse segura y disfrutar sin necesariamente tenerme junto a ella, porque ella se sacrifica también mucho estando conmigo, lejos de su familia. Estar en una situación así, en un equipo como este, ser capaz de triunfar… ha sido genial. Es algo que no lo doy por hecho, es algo de lo que estoy contento de formar parte, pero el trabajo no está hecho. Estoy agradecido por lo que hemos conseguido y estoy contento por lo que el futuro nos pueda traer”, ha concluido el base.