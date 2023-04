100-75: El Unicaja supera con autoridad el trámite del Fuenlabrada

Sin problemas, con el freno de mano echado, sin necesidad de apretar, con un reparto de minutos casi matemático y con la magnífica noticia añadida de que Nihad Djedovic está de vuelta tras su lesión... El Unicaja superó este sábado al Baloncesto Fuenlabrada 100-75 en un partido muy fácil en el que se escenificó sobre el parqué del Martín Carpena la enorme diferencia que hay a día de hoy entre el campeón de la Copa del Rey y el colista de la Liga Endesa.

A tres días para el inicio de la "gran batalla europea" por una plaza en la Final Four de la Liga de Campeones, el Unicaja vuelve a estar en perfecto estado. Las dudas de las semanas posteriores a la Copa se han evaporado. El equipo da buenas sensaciones físicamente y juega con las ideas muy claras. Parece el equipo solvente de los días de la Copa en Badalona. Veremos si contra el UCAM muestra o no esta imagen.

El Carpena también está más que preparado para el órdago continental. Hay muchas dudas en el club por cómo responderá la grada en un día tan señalado en Málaga como es un Martes Santo. Esta vez, en un sábado de traslados y en el que la agenda cofrade ya echa humo, se reunieron más de 9.000 personas en las gradas para ver la visita del colisrta. Ojalá sean incluso más contra el equipo murciano. Falta hará.

Con lo que se avecina en Europa a partir de esta próxima semana, el objetivo doble de esta tarde de sábado era ganar el partido y no tener percances físicos. El segundo quedó ensombrecido un poco por el golpe que sufrió Will Thomas en el tercer cuarto y por el que ya no regresó a la pista. Habrá que estar pendientes del zurdo.

No hubo partido porque el Unicaja no quiso. Los locales se pusieron 14 arriba en un abrir y cerrar de ojos. El 19-5 fue todo un aviso de lo que estaba por venir. Óscar Quintana paró el partido y eso le sirvió para que el Unicaja frenara un poco su ímpetu. La segunda unidad verde no fue tan dañina frente al aro fuenlabreño, aunque el marcador era contundente al alcanzar el final del primer cuarto: 24-14.

A 6:28 del descanso llegó la otra gran noticia del día, Nihad Djedovic está de vuelta. Saltó el bosnio a la pista y, aunque se le vio falto de ritmo, jugó 4 minutitos seguidos (volvió también en el último cuarto) y es una rotación más para Navarro a partir de ahora. El Unicaja se fue de 22. El rival tiró de orgullo para no dejarse ir tan pronto y agarrarse al menos al partido. Mejoraron los fuenlabreños su defensa, llegaron varios errores del Unicaja en ataque (tiros libres incluidos) y el marcador se estrechó un poco al llegar al descanso: 52-42.

Dio un susto Will Thomas en una jugada debajo del aro que le dejó aturdido sobre el parqué y le obligó a abandonar la pista. Fue durante un tercer cuarto que fue más de lo mismo, con el Unicaja como dominador y dueño absoluto del partido. Se jugó siempre al ritmo que quisieron los verdes, que alcanzaron el minuto 30 con 79-58.

El último cuarto no tuvo historia. Fue solo una sucesión de minutos con la única incógnita de saber si los verdes llegaban a 100 puntos y en qué diferencia final quedaría el marcador del Carpena. Los de Navarro sí alcanzaron la centena y ganaron finalmente por 25. Al final: 100-75.