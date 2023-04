Unicaja-UCAM: el reto es llenar el Carpena

Llenar este martes el Martín Carpena. Ese es el reto que tiene la afición del Unicaja de cara al primer partido del play off de cuartos de final de la Basketball Champions League, contra el UCAM de Murcia. Una cita clave para el equipo en su objetivo de clasificarse para la próxima Final Four del mes de mayo.

La coincidencia del partido con la festividad del Martes Santo es el «problema» que amenaza lo que en condiciones «normales» sería un lleno hasta la bandera del Palacio de los Deportes. La venta de las entradas se ha reactivado y marcha a buen ritmo. Con casi 48 horas todavía para la disputa del partido (20.30 horas de este martes), quedan ya menos de 700 por venderse. Pero el problema es saber cuántos abonados cambiarán esta vez el partido por sus obligaciones cofrades o por simplemente su deseo de participar activamente de cualquier otra manera en la Semana Santa malagueña.

¿Cómo puede un abonado que no vaya al partido ceder su entrada a otra persona?

Hay que recordar que cualquier abonado del Unicaja que no tenga pensado ir al partido puede ceder su entrada para este martes de forma muy fácil. Lo único que tiene que hacer es entrar en su perfil con su usuario y contraseña y utilizar la opción «ceder mi bono». Ahí salen todas las entradas de la temporada, se elige la de este partido de cuartos de final contra el UCAM y eso genera un PDF que se puede enviar a la persona que vaya a acudir al partido para presentar en la puerta de acceso al Carpena.

Después de luchar tantos meses por tener ventaja de campo en este play off previo a la Final Four, lo cierto es que el equipo merece un apoyo máximo este martes de la «Marea Verde» en las gradas . Nihad Djedovic, en un vídeo nada más acabar el partido del sábado, mandó un mensaje a la grada en este mismo sentido:«Estamos en buen camino. Nos vemos contra el Murcia»...

Más directo fue el técnico, Ibon Navarro, también tras el triunfo contra el Fuenlabrada:«Hay una oportunidad de jugar una Final Four y tenemos factor cancha. Sé que es Semana Santa, pero hay que hacer un esfuerzo. Nos vemos el martes», afirmó el técnico verde.

Habrá que ver si el Carpena responde a la llamada. El equipo, desde luego, lo merece... y lo necesita.