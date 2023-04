Unicaja 83 - UCAM 67: a solo un paso de la Final Four de la BCL

¡Qué pasada lo de este Unicaja! ¡Qué EQUIPO! ¡Qué manera de competir! ¡Qué capacidad para sufrir y superar cualquier contratiempo!... El Unicaja ganó 83-67 este Martes Santo al UCAM Murcia en el primer partido del play off de cuartos de final de la BCL y se quedan ahora a solo un triunfo más de hacer historia y colarse, por primera vez, en una Final Four de la Basketball Champions League. Un equipo que viene de la fase previa y que ni siquiera tenía plaza fija el pasado verano en esta competición FIBA, pero que fue campeón de su grupo en la primera fase, que fue campeón de su grupo en el Round of 16 y que ahora roza con los dedos la gloria continental, después de siete meses en los que todo ha salido bien dentro y fuera de la pista. Es una locura lo del Unicaja en esta 2022/2023.

En una día marcado en rojo en el calendario, el Unicaja dio una nueva lección de baloncesto. Fue superior al UCAM de principio a fin, no dio al rival ni opción de creer en que podían asaltar el Carpena. Solo la lesión de Alberto Díaz en el tobillo (ojalá sea para poco tiempo) empaña ligeramente otra noche mágica que quedará para el recuerdo.

Si Ibon Navarro y sus jugadores se dejaron el alma en la cancha durante los 40 minutos, qué decir de la "marea verde". El Carpena dio otra vez una lección suprema de apoyo a su equipo. Más de 9.000 fieles procesionaron este Martes Santo al Palacio para ser copartícipes de una noche histórica. El ambiente fue infernal. El de las grandes citas. La grada apretó desde el salto inicial y fue otra de las claves para desconectar al rival.

Dicho todo esto, ojo que el play off no ha terminado. El subidón del 1-0 es maravilloso, pero el rival no está muerto. El UCAM es un equipo peleón, que juega al límite, con mucho talento ofensivo, con jugadores muy difíciles de defender y con buen fondo de armario. Están contra las cuerdas, y lo saben, pero no van a regalar nada. Eso seguro. Esta vez no tuvieron ni opción, pero seguirán luchándolo.

El inicio del partido ya fue idílico. El Unicaja sometió al rival a base de energía en los dos lados de la cancha. El UCAM se vio superado por el vendaval verde y Sito Alonso se vio obligado a pedir tiempo muerto con 14-3 para los verdes y 5.15 por jugarse del primer cuarto. Las rotaciones de unos y otros no variaron el guion y el partido alcanzó el minuto 10 con 13 arriba para los de Ibon Navarro: 23-10.

Lo peor de la noche llegó a 7.26 del descanso, cuando Alberto Díaz abandonó la pista lesionado. El Carpena se quedó helado viendo al capitán abandonar la cancha sin apoyar la pierna, con un esguince de tobillo. Habrá que esperar a un diagnóstico definitivo y que sea el menor tiempo posible...

Carter como ayuda de Perry en la dirección fue la solución de emergencia del Unicaja para la posición de base. El equipo no se resintió. Al contrario, pegó otro acelerón y se fue de 20, 41-21, ya en los 3 últimos minutos del primer tiempo. Al descanso, con un público entregado, ventaja cómoda y medio trabajo hecho: 45-27.

El Unicaja repitió salida en tromba en el tercer cuarto. Superó los 20 de ventaja y desesperó a un UCAM sin recursos. Lo intentó Sito Alonso con una zona que tampoco les valió para nada. El partido solo tuvo color verde y alcanzó el final del tercer acto con 68-45.

El intercambio de canastas del último cuarto no tuvo ya mucha historia. Daba lo mismo ganar por 15, por 20 o por 30 porque solo cuenta la victoria en esta eliminatoria y no la diferencia de puntos en los partidos. Sí que fue llamativa la descalificante al siempre tranquilo Barreiro, tras el enésimo problema con Sadiel Rojas en el partido. El 83-67 final admite poco debate: ni árbitros ni videomarcador ni patrocinio... ¡¡+16!!

El 1-0 en el play off no garantiza todavía el billete para la Final a Cuatro, pero deja al equipo a las mismas puertas de la gloria. Si el Unicaja gana el miércoles de la próxima semana en Murcia, objetivo cumplido. Si pierde ese día en la guarida universitaria, todo quedará pendiente del desempate, otra vez en el Carpena, la semana siguiente. No me quiero ni imaginar el ambiente que se puede liar en las gradas del Palacio ese día...

Ahora lo que toca aparcar Europa. Cuesta trabajo no pensar en esa Final Four europea, pero es que este sábado hay que visitar al Covirán Granada en partido de Liga Endesa. Una cita importante en esa lucha por la cuarta-quinta plaza liguera antes de lo de Murcia. Paso a paso.