Unicaja-UCAM: la Final Four está en juego

Llegó el gran día. El Unicaja arranca esta noche su camino hacia la Final Four de la Basketball Champions League. Lo hace en el Martín Carpena, a partir de las 20.30 horas, contra el UCAM Murcia, un «lobo» con piel de cordero que también dará todo por estar entre los cuatro finalistas de esta BCL 2023/2024.

Estamos ante una noche clave en la temporada verde. Es verdad que después de ganar la Copa del Rey en Badalona, la exigencia que había por hacer «algo» gordo en Europa ya no es tan extrema, pero lo cierto es que el equipo tiene hambre y la intención es dejarse hasta la última gota de sudor para tratar de levantar al cielo el trofeo continental.

El equipo verde parece llegar a esta «batalla» en perfecto estado de revista. Ibon Navarro podrá contar con su «12» de gala. Estará Nihad Djedovic, tras recuperarse de su lesión de mes y medio largo en el sóleo, y también podrá jugar Will Thomas, que dio el susto el sábado frente al Fuenlabrada, pero que ya está recuperado del mareo que sufrió durante el partido contra los colistas de la Liga Endesa.

Tampoco llegan mal su rival. Al contrario. El UCAM jugó este domingo uno de sus mejores partidos del año. Ganó al Girona con autoridad y firmó su mejor actuación ofensiva del curso, anotando la friolera de 102 puntos al cuadro de Aíto García Reneses.

Ojo con este UCAM Murcia que lleva una BCL muy seria y que quiere estar en la segunda Final Four de su historia en esta competición FIBA. Acabó en 2º puesto del Grupo A en la fase regular y se impuso al Pinar Karsiyaka turco en el Play-In por 2 -0. Los murcianos entraron así en el Round of 16, donde volvieron a ser segundos del Grupo L, con 4 victorias y 2 derrotas, únicamente por detrás del Lenovo Tenerife (5-1). De hecho, sus únicas derrotas fueron ante los tinerfeños (85-65) y frente al Darüssafaka Lassa turco por la mínima (105-104). Su último partido en la competición lo saldó con victoria a domicilio ante el Surne Bilbao Basket (67-71). Lo dicho: un «lobo» con la piel de cordero.

A nivel estadístico, el UCAM Murcia lidera la competición en puntos anotados (84,9 tantos), rebotes (40,1) y tiros libres anotados (20 por partido, también con el mejor porcentaje de acierto, 80,5%). También es el cuarto equipo más rápido de la temporada en términos de ritmo, aunque en realidad se le podría considerar como el segundo tras el BAXI Manresa, ya que ni el Bakken Bears ni el MHP Riesen, ambos por delante de los murcianos, no alcanzaron el Round of 16.

En cuanto a individualidades, la pareja exterior Travis Trice (13,9 puntos, 4,4 asistencias) y Thad McFadden (13,4 puntos y 3,2 asistencias) llevan el peso ofensivo del conjunto que dirige Sito Alonso, que también cuenta con el versátil James Anderson (8,6 puntos, 6,5 rebotes), el talento en la zona de Nemanja Radovic (9,5 puntos, 6 rebotes) y los centímetros de Artem Pustovyi (11 puntos, 3,9 rebotes, 1,3 tapones).

Aparte, el conjunto universitario añade oficio y solidez defensiva en todas sus posiciones con las aportaciones de Tomás Bellas (3,7 puntos, 2,6 asistencias), David Jelinek (6,1 puntos, 1,2 rebotes), Sadiel Rojas (3,9 puntos, 4,2 rebotes), Ryan Luther (4,3 puntos, 4,2 rebotes), Ilimane Diop (6,4 puntos, 3,6 rebotes) y Jordan Sakho (3,5 puntos, 2,9 rebotes).

¿Qué ambiente tendrá el Carpena?

La gran incógnita en las horas previas es saber si el Palacio tendrá un «casi» lleno en sus gradas. La venta de entradas ha sido muy buena, pero falta por saber qué va a pasar con los abonados en un día tan especial como es un Martes Santo. Muchos está claro que no van a ir al partido. Si han cedido su abono a otra persona, el Carpena será un fortín. Pero hay que saber cuántos se han quedado con la entrada en el bolsillo. Ojalá sean pocos, porque tener el «factor cancha» a favor ha costado mucho trabajo durante los últimos meses y sería una pena que esa ventaja no se evidenciara en un duelo tan importante como éste, con el premio de una Final Four para el mejor de los 3 partidos de este play off.

Un antecedente europeo

Es curioso, pero no será la primera vez que los dos conjuntos se midan en Europa, ya que previamente lo hicieron en la temporada 2016-17 en la liga regular de la Eurocup. En aquella ocasión, el Unicaja cayó en su visita a Murcia (83-75) y se impuso en Málaga por 89 a 86 en un torneo que, meses más tarde, conquistarían los malagueños.

La temporada siguiente, el UCAM Murcia disputó la BCL, llegando hasta la Final Four de la competición celebrada en el Olympic Indoor Hall de Atenas. Ahí cayó en semifinales ante el AEK de Atenas (77-75) y consiguieron imponerse al MHP Riesen Ludwigsburg en el choque por el tercer y cuarto puesto (74-85). En aquel equipo se encontraban tres cajistas, el entrenador Ibon Navarro, Alberto Miranda como técnico ayudante y Augusto Lima, lesionado ahora.

La cita es este martes a las 20.30 horas. En juego, uno de los partidos más importantes de la temporada. La pasión también llega esta noche al Carpena.