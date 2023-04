El Unicaja puede decir, cuando solo ha pasado la jornada 26 de la Liga Endesa, que está ya rozando el play off para la luchar por el título nacional que disputarán los ocho mejores equipos de la competición. Después de dos años de vacío con las peores clasificaciones de la historia en la Fase Regular liguera, el balance general y la dinámica cajista hacen pensar que el paso de la virtualidad a la confirmación matemática cada vez es más pequeño.

La historia reciente dice que con 18 triunfos (uno más de los que tiene ahora) casi siempre se juega el play off por el título. El propio Unicaja se quedó fuera del play off liguero en la campaña 2012/2013 con 18 triunfos, pero no ha sido lo normal en la última década.

Para poner en contexto lo que suponen estos 17 triunfos en 26 jornadas no hay que hacer tanta memoria. La temporada pasada, por ejemplo, los malagueños consiguieron 13 victorias en 34 partidos e incluso cerraron la campaña 2020/2021 con 17 victorias en 36 duelos -había 19 equipos en la Liga Endesa-. Por lo que es necesario poner en valor lo que hace el equipo de Ibon Navarro este año.

La cifra del conjunto cajista solo va a crecer. A su favor cuenta con que al octavo y al noveno clasificado, Valencia y Breogán, los tiene a cuatro victorias. Eso sí, el average con los taronja es favorable, por lo que la distancia real sería de cinco triunfos. Y para desnivelar la balanza con los gallegos hacia un lado o hacia otro hay que esperar poco más de una semana (si es que el play off europeo contra el UCAM Murcia no obliga a cambiar la fecha del partido contra los gallegos de la próxima semana).

Además, hay que atender también el calendario que se presenta a los cajistas. Monbus Obradoiro, Río Breogán, Casademont Zaragoza, Joventut, Real Madrid, Baxi Manresa, Lenovo Tenerife y Bilbao Basket son los rivales que hay por delante hasta el final de la Fase Regular. Tan solo los verdinegros, los blancos y los canarios son ahora mismo que equipos que ocupan las ocho primeras posiciones.

Lo cierto es que, precisamente, el Unicaja va a llegar otra vez a este final de temporada en velocidad de crucero. A pesar de la baja de Alberto Díaz y de lo que supone su lesión tanto dentro como fuera de la pista, el equipo no demostró ante el Covirán Granada ningún signo de flaqueza, sino todo lo contrario. Se mostró como un grupo serio, muy sólido y fiable que ha recuperado su pico de forma menos de dos meses después de conquistar la Copa del Rey en Badalona.

Ese era el objetivo de Ibon Navarro y el sábado ya se mostró con más optimismo de cara a esa recuperación. La única meta es dar otra vez con los mecanismos que permitieron al Unicaja arrasar y luchar por esa cuarta plaza hasta la última jornada de la primera vuelta con el Tenerife para ser cabeza de serie. Las cinco victorias consecutivas entre Liga Endesa y Basketball Champions League demuestran que el equipo vuelve a estar preparado para afrontar cualquier tipo de reto.

El próximo en el básket nacional es cerrar el play off. Con 17 victorias y aún 8 jornadas por delante el objetivo está muy cerca. Las sensaciones son muy buenas para lograrlo.