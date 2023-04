UCAM-Unicaja: Ganar en Murcia vale una Final Four

Hoy puede ser una gran noche. Al menos es lo que esperan el Unicaja y sus aficionados. Desde las 20.30 horas, el Palacio de los Deportes de Murcia acoge el segundo partido de la serie de cuartos de final de la Basketball Champions League que enfrenta al equipo verde y el UCAM. Los de Ibon Navarro llegan a este segundo capítulo de la serie con 1-0 a favor, por lo que una nueva victoria cajista daría a los verdes de manera definitiva el ansiado billete para la Final Four continental.

Estamos en medio de un play off al mejor de tres partidos, por lo que en caso de derrota, habrá que esperar a la semana siguiente para lograr el objetivo en un hipotético tercer partido que se jugaría, de ser necesario, en el Martín Carpena.

El Unicaja no lo tendrá nada fácil. Se va a encontrar a un rival sobreexcitado, que le va a poner toda la energía posible al partido y que va a jugar al límite. También a una afición que lo va a dar todo para que su equipo iguale la serie. En lo más alto del Palacio, eso sí, habrá unos 50 valientes seguidores cajistas que viajarán en autobús para apoyar a los suyos con la idea de presenciar en directo el histórico pase a la Final Four de esta Liga de Campeones 2023/2024.

Un rival mejorado

El UCAM dio una versión muy pobre el martes pasado en el arranque de la eliminatoria. Pero cualquier parecido de aquello con lo de esta noche será pura coincidencia. Ellos, en su cancha, son un rival temible. De hecho, el UCAM Murcia no ha perdido un partido continental en casa desde marzo de 2018. Desde entonces, los murcianos han ganado sus últimos 16 partidos como local de forma consecutiva y, en caso de victoria hoy ante el Unicaja, igualarían la mayor racha de victorias de un equipo en casa en la historia de esta competición FIBA, empatando con las 17 logradas por el AS Monaco entre octubre de 2016 y marzo de 2018.

En lo estrictamente deportivo, los dos nombres propios en la previa del partido son los de Alberto Díaz y de Chris Chiozza. Cada uno por un motivo muy distinto. El base canterano del Unicaja es baja segura por el esguince de tobillo que se hizo hace una semana. El capitán estará en el Palacio de Deportes de Murcia apoyando a sus compañeros, pero sin poder participar del partido. Por su parte, el base norteamericano recientemente fichado por el UCAM debutará en este segundo round del play off de cuartos con el cuadro universitario. Chiozza (1,80 metros, 27 años) llega procedente de los Long Island Nets de la G-League y habrá que ver qué rol tiene en los esquemas de Sito Alonso. No tiene pinta que recién llegado sea factor diferencial en la eliminatoria... pero habrá que verlo.

Está claro que será un partido de detalles. Dominar el rebote se antoja, por ejemplo decisivo. Si el Unicaja puede rebotear y correr, los verdes disfrutarán y el UCAM sufrirá. Los de Ibon Navarro se lo pasan pipa jugando a campo abierto, pero les cuesta mucho más cuando el juego es de cinco contra cinco. Seguro que el rival tratará de ponerle freno al partido y que el Unicaja querrá enloquecerlo.

McFadden, máximo peligro

Otra clave será, seguro, parar a Tad McFadden. El jugador de Michigan, nacionalizado georgiano, es letal cuando coge la racha anotadora. Imparable. En el primer partido de esta serie no tuvo buenos porcentajes y eso fue decisivo para que su equipo no entrara nunca en ritmo de partido. También habrá que atar en corto a Travis Trice, un jugador muy irregular en su juego y en su aportación, que no acaba de encajar en el UCAM en su primera experiencia en la Liga Endesa, pero que en el choque liguero de hace unas semanas entre estos dos mismos equipos, en ese mismo escenario, fue decisivo en la derrota cajista.

Ibon Navarro deberá hacer malabares en la posición de base. Cuando siente a Kendrick Perry para descansar deberá apostar por un recambio natural, pero con menos experiencia, como es el de Mario Saint-Supéry; o deberá sacar de su posición habitual a Tyson Carter para que sea el americano el que ejerza de segundo base.

No va más. Estamos ante un partido para valientes. Para tipos duros física y mentalmente. Por delante, 40 minutos de máxima exigencia en Murcia ante un rival que va a «morir» en la pista por llevar el partido al tercer capítulo. Toca sufrir porque el premio lo merece: jugar la Final Four de la Basketball Champions League.