El Unicaja afronta desde este sábado el esprint final de la Liga Endesa. Hasta el 12 de mayo que se juegue la Final Four de la Basketball Champions League, en la que los malagueños son los únicos confirmados hasta ahora, no hay ningún compromiso ajeno a la ACB. Por lo que este debe ser el único objetivo de un equipo que ahora mismo ocupa la quinta posición y que recibe este sábado al Monbus Obradoiro, que también necesita la victoria para no perder el hilo de los ocho primeros.

Los de Ibon Navarro y los de Moncho Fernández se verán las caras este sábado, a partir de las 18.00 horas, en la jornada 27 de la Liga Endesa. ¿Por dónde se podrá seguir el choque? Movistar, a través de su canal de Deportes 2, retransmitirá el encuentro entre malagueños y gallegos.