El Unicaja puede ganar esta temporada más dinero por sus méritos deportivos en la BCL que la mayor parte de los equipos de la Euroliga

La decisión estratégica que tomó el Unicaja hace un par de veranos de abandonar la Eurocup/Euroliga y "echarse en brazos" de la FIBA parece cada vez que fue menos locura, al menos en el plano económico, porque es verdad que en lo estrictamente deportivo ha supuesto dejar de ver en el Martín Carpena a los mejores jugadores y equipos del Viejo Continente.

El caso es que la temporada regular de la Euroliga acabó el pasado viernes y ya son oficiales las cantidades que se repartirán los primeros 14 clasificados a través de la denominada Bolsa Deportiva, la que se gana en función de los resultados en la competición. Al margen quedan los derechos televisivos, que son otro buen pellizco para los clubes y que sí son infinitamente más jugosos que los que ofrece la competición de la FIBA. Pero si tenemos en cuenta solo los méritos deportivos, la verdad es que las cifras son muy modestas para lo que se podría presuponer de la gran competición del baloncesto continental.

Los 8 equipos que siguen en el play off (Barça y Real Madrid, entre ellos) todavía tienen esa cantidad abierta, pero los ya eliminados han cerrado sus ganancias, que en el caso del Baskonia serán de 469.173 euros, mientras que para el Valencia serán 234.586.

Es curioso porque el Unicaja puede ganar esta temporada en la competición organizada por la FIBA el doble que el Baskonia y casi 4 veces más que el Valencia, si es que los de Ibon Navarro son capaces de levantar el próximo 14 de mayo el título continental de la Basketball Champions League 2022/2023.

Los verdes se han embolsado en lo que va de de BCL 97.500 euros. Esta cifra se desglosa en los 40.000 euros que recibió como "canon fijo" por jugar la primera fase, los 37.500 euros que sumó después por sus 5 victorias en el Round of 16 y los 20.000 a mayores gracias a sus dos victorias frente al UCAM de Murcia en cuartos de final. Con esos casi 100.000 en el bolsillo, el club de Los Guindos tiene ahora la parte más jugosa del pastel pendiente de su participación en la Final Four. Si gana su partido de semifinales se embolsará 300.000 euros más y si gana la finalísima otros 600.000. O sea, que si gana el título continental será, redondeando, un millón de euros su bolsa de premio, una cifra superior a lo que ganan (por sus méritos deportivos) todos los equipos de la Euroliga, excepto el campeón final.

Y es que a la espera de los play off de la Euroliga, según ha publicado el portal www.eurohoops.net son seguras ya las recompensas para los equipos clasificados entre los lugares 9 al 14 de la clasificación de la temporada regular. Y están todos muy lejos de la cifra a la que aspira el Unicaja. Ya es definitivo, por ejemplo, que Baskonia ha obtenido 469.173 euros, Estrella Roja 410.526, Anadolu Efes 351.880, Olimpia Milano 293.233, Valencia 234.586 y Virtus 175.940 euros. Los cuatro últimos equipos no obtienen ninguna recompensa, por lo que Bayern, ALBA, Panathinaikos y ASVEL no reciben dinero esta temporada por sus resultados en la competición.

En cuanto a los ocho mejores equipos, Olympiacos, Barcelona, Real Madrid, Mónaco, Maccabi, Partizan, Zalgiris y Fenerbahce, habrá que esperar hasta que terminen los partidos de las eliminatorias previas a la Final Four.

Veremos la cifra final que se embolsa el Unicaja. Ojalá sea ese millón de euros que está en juego para el campeón de la BCL 22/23.

Premios económicos en la Euroliga según su posición final

1. 1.759.398

2. 996.992

3. 879.699

4. 762.406

5. 703.759

6. 645.112

7. 586.466

8. 527.819

9. 469.173 – Baskonia

10. 410.526 – Crvena Zvezda

11. 351.880 – Efes

12. 293.233 – Olimpia Milano

13. 234.586 – Valencia

14. 175.940 – Virtus Bologna

15. –

16. –

17. –

18. –