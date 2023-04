Ibon Navarro compareció este miércoles ante la prensa para hablar de la actualidad que rodea al equipo verde, que esta semana tiene doble duelo liguero a domicilio: este jueves a las 20.30 horas en la pista del Brogán, y el domingo, desde las 17 horas, en cancha del Casademont Zaragoza.

Navarro no se fía nada del Breogán, su próximo rival. "Breogán perdió jugadores importantes el pasado verano, parecía que iba a bajar el nivel, pero sus nuevos jugadores han entrado bien en la dinámica, con Veljko que ha puesto un sello de equipo muy agresivo, que te genera muchos errores, muchas pérdidas de balón... Cuando están acertados desde fuera pueden ganarle de 20 al Madrid, pero cuando no están tan acertados también compiten en cada acción, en cada rebote, en cada defensa. Tienen jugadores con mucha hambre. Son un equipo que siempre está compitiendo. Es una de las sorpresas de la Liga. Al calor de su público son tremendamente peligrosos. Su afición les empuja mucho", explicó.

El técnico cajista desveló que no hay problemas físicos en su plantilla. "El equipo a nivel físico está bien. No va a ser un viaje muy cómodo porque hemos tenido solo 7 días para prepararlo, pero tenemos que seguir haciendo uso de nuestra plantilla larga, con rotaciones cortas para poder estar bien. Son dos salidas estas de Lugo y Zaragoza ante dos equipos que van a más y que no tienen nada que ver con lo que eran hace dos meses", dijo.

A pesar de la victoria del fin de semana pasado contra el Obradoiro, Navarro cree que el equipo debe mejorar su imagen en el Pazo para poder ganar al Breogán. "Contra el Obradoiro no jugamos nuestro mejor partido en intensidad y en defensa, pero nuestro equipo está con un buen estado de ánimo y si están bien, se lo pasan bien y compiten, no necesitamos sacrificarnos para tener opciones de ganar. Lo que necesitamos es disfrutar para poder competir. Tenemos que hacer nuestro juego en Lugo".

La Final Four, en el horizonte

También fue cuestionado por el Telekom Bonn alemán, equipo que se clasificó este martes para la Final Four de la BCL. "El Telekom Bonn es un equipo que juega muy alegre, aparentemente con pocos sistemas pero tiene muchas normas, muchas lecturas bien ejecutadas bien entrenado. Tiene un jugador muy importante como TJ Shorts, pero luego tiene otros jugadores que ayudan mucho. Tiene un ritmo muy alto y un estilo muy agresivo. Se veía que lo estaban haciendo bien y es muy buen equipo y candidato no solo a estar en la Final Four sino también a ganarla", aseguró.

Sobre si la lucha final por el título será en Jerusalén o en Málaga, cuestión que depende del resultado final del partido Hapoel-AEK de este miércoles, en el que una victoria de los griegos posibilitaría la eliminación del cuadro de Israel y que el Martín Carpena fuera la sede de la Final a Cuatro, Navarro no se mojó mucho: "Veremos dónde se juega la Final Four. Creo que van a estar interesantes los partidos de cuartos de final. Hapoel ha sido inferior a AEK yo diría que en 3 de los 8 cuartos de su eliminatoria hasta ahora. Vamos a ver...", finalizó.