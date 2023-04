Breogán 74-90 Unicaja: Una victoria que vale el play off de Liga

El Unicaja jugará el play off de la Liga Endesa tras dos temporadas de un vacío siniestro. ¡Y con la participación confirmada a seis jornadas del final! La gran victoria del conjunto cajista ante el Breogán (74-90) este jueves confirmó la presencia de los malagueños entre los ocho equipos que pelearán por el título de la ACB tras el cierre de la fase regular.

Las cuentas son sencillas. El conjunto gallego ya no puede alcanzar al Unicaja porque tiene el average perdido (cinco victorias de diferencia más la del desempate). Valencia y Bilbao sí que podrían llegar a los cajistas -en caso de que ellos lo ganen todo y los de Ibon Navarro lo pierdan-. Sin embargo, ambos tienen que jugar entre sí por lo que uno ya no llegará. Así que confirmado, el Unicaja, por si a alguien le quedaba alguna duda, ha vuelto.

Vaya manera de cerrar el jueves. No merecía menos un día que se abrió con la noticia de la Final Four de la Basketball Champions League en Málaga el próximo mes de mayo y que se cerró con la 19ª victoria de los de Ibon Navarro en Liga Endesa. ¡Y hay más! El octavo triunfo consecutivo entre Liga Endesa y BCL. Parece como que es un simple número y no nos paramos a pensar lo que supone conseguirlo en una competición tan dura como es la ACB. El Breogán es el mejor ejemplo para evidenciar lo difícil que es ganar y, además, hacerlo fuera de casa sin el apoyo de tu afición. Y muy importante, en pleno mes de abril cuando las piernas empiezan a pesar.

Mirando solo al Unicaja, pudo parecer el de este jueves un partido raro durante 30 minutos. Sin fluidez, sin ritmo en el juego, sin repartir el balón. Y es que nunca hay que olvidar que enfrente hay otro equipo que siempre busca poner las cosas complicadas. El otro día fue el Monbus Obradoiro y este jueves el Breogán, un equipo que aprieta como nadie en el Pazo dos Deportes como una afición digna del baloncesto más emocionante. ¿El remedio? El Tyson Carter más espectacular de la temporada con 25 puntos.

Inicio trabado

No fue un inicio fluido. El Unicaja tardó en encontrarle solución a ese desagüe creado en la zona por Ethan Happ y cuando lo hizo... pues los malagueños pasaron del 8-7 al 8-14. Lo paró Veljko Mrsic, pero los cajistas ya habían entrado al encuentro -con algún que otro despiste a la hora de cuidar el balón-, aunque todavía había cosas que mejorar. Todo se vio frenado por los cambios. El aire fresco, al menos en ataque, no llegó. Aun así, 15-20 al final del primer cuarto.

El inicio del segundo cuarto fue ilusionante. Un parcial 0-6 pudo hacer pensar que los cajistas comenzaban a incrementar las marchas. Aunque ni mucho más lejos de la realidad. Del 15-26 se fue al 31-30. Lo había intentado frenar Ibon Navarro, pero no era el momento y ahí aprovechó el Breogán para crecerse con un Pazo dos Deportes exaltado y un Nenadic encendido desde el triple. Adiós a cualquier ventaja. Tan rápido y tan sorprendente. Hasta que aparecieron de nuevo los titulares. Arreón final y al descanso con 37-44.

No cambió la dinámica. Uno daba y otro respondía. Así durante todo el encuentro. Cuando el Unicaja encontró a un espectacular Brizuela, volvió Happ otra vez (46-53). Cuando aparecieron en el encuentro Djedovic y Carter, Nenadic fulminó la diferencia verde y morada a golpe de triple (57-65). Ni siquiera se mantuvo ese momento imparable del '11' cajista. Una devolución constante que servía para liderar el marcador al final del tercer cuarto (62-68) sin dar nunca seguridad.

Y como ha sido la tónica esta temporada, llegó el Unicaja del último cuarto, el que da un paso adelante en el aspecto físico, el que aumenta la velocidad del balón, el que maravilla a cualquier aficionado al baloncesto. El Breogán había aguantado, y muy bien, durante 30 minutos, pero en el período final se encontraron a un todoterreno que arrasó por la pista. Carter, Djedovic, Perry, Kalinoski... todos brillaron para cerrar un triunfo que bien vale la clasificación al play off a seis jornadas del final de la fase regular. Nada que ver con el Unicaja de hace menos de un año en aquel esperpéntico cierre de la competición liguera en la misma cancha en la que este jueves dio su enésima lección de baloncesto.