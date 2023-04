La afición del Unicaja se prepara para la "batalla digital" de la compra de un abono para la Final Four

Nadie se quiere perder lo que viene este próximo mes de mayo en el Martín Carpena. La afición del Unicaja ya cuenta las horas para poder comprar los abonos para la Final Four de la Basketball Champions League que se jugará en el Palacio de los Deportes del 12 al 14 del próximo mes.

No hay un solo seguidor cajista que no haya hecho planes para estar delante del ordenador a las 8:59 horas de este jueves, justo antes de que arranque el proceso de venta de las localidades. Y el que no puede, por motivos laborales, por estar a esa hora viajando o por cualquier otra circunstancia, se ha buscado un amigo para que le haga la gestión. El objetivo es conseguir lo que para cualquier aficionado cajista se considera ya un auténtico tesoro: un abono para la Final Four de la BCL de Málaga 2023

Y es que nadie se quiere perder la gran cita del baloncesto continental que se va a vivir en Málaga, con los cuatro mejores equipos de la BCL 2022/2023: Unicaja, Telekom Bonn, Hapoel Jerusalem y Lenovo Tenerife.

El caso es que este jueves se abre la venta anticipada que está prevista solo para los abonados del Unicaja. Para acceder a esta compra será necesario haber entrado con el perfil web de abonado y solo se podrá comprar un abono de la Final Four por abonado. Durante dos días, jueves y viernes, estos podrán adquirir sus localidades antes de que se abra la venta al público general, a partir del sábado, siempre y cuando queden entradas.

Entre 68 y 240 euros, según la zona de la grada del Carpena que se elija, costarán los abonos para vivir en directo este gran evento. También habrá disponibles asientos VIP a pie de pista o en palcos con catering incluido

Como ya se ha explicado, el Martín Carpena tendrá para este evento un aforo total de 9.000 espectadores. restando los asientos que ocuparán las otras tres aficiones, se calcula que quedará un número de bonos de en torno a 7.000 para la "marea verde", que son los que empezarán a venderse a partir de este jueves.