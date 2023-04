El Telekom Bonn se quita presión y anuncia menos de 300 espectadores alemanes en las gradas del Martín Carpena en la Final Four

Savo Milosevic, director deportivo del Telekom Bonn, fue el representante del equipo alemán que acudió este martes al sorteo de emparejamientos de la Final Four de la BCL Málaga 2023, en la que su equipo quedó emparejado con el Unicaja, mientras que la otra semifinal la jugarán el Hapoel Jerusalem y el Lenovo Tenerife.

Milosevic se mostró ilusionado por la cita a 4 que se jugará en el Palacio Martín Carpena del 12 al 14 del próximo mes de mayo, aunque es consciente de la dificultad que entraña tener en frente al Unicaja, anfitrión de la cita.

"Ningún rival que había en el bombo era fácil. Venimos preparados para ganar el torneo. Hay que ganar a los mejores. Estamos felices ante este reto. Nuestro objetivo es, por supuesto, ganar. Tenemos un grupo especial, mostramos gran carácter remontando la serie de cuartos de final contra el SIG Estrasburgo tras perder el primer partido", aseguró.

El representante del rival cajista se apresuró también en quitarse toda la presión y enfocarla hacia el Unicaja. "Tenemos mucha confianza en nosotros mismos, no tenemos nada que perder ya que somos los nuevos. El Unicaja es un rival increible que jugará con su afición. Nosotros tenemos muchas ganas, no tenemos estrellas, cualquier jugador puede salirse en un partido. Es difícil decir quien es el favorito, podria ser el Unicaja debido a su gran temporada ganando la Copa del Rey y por tener a su aficion animándoles, pero hay que ver que efecto tiene la presión de ser anfitrion sobre ellos", aseguró.

Respecto al Unicaja, Milosevic lanzó muchos piropos al equipo cajista. "Lo mejor del Unicaja es que es una plantilla con mucha veteranía, tienen varios jugadores en cada posición con experiencia en este nivel. También un gran entrenador. Están haciendo una gran temporada, les tenemos mucho respeto, llevamos siguiéndoles desde hace mucho. Necesitamos parar a su jugador montenegrino (risas). Será interesante ver a jugar a dos equipos muy frenéticos con mucha posesión y mucho tiro de fuera. Esperemos tener a todos nuestros jugadores sanos y poder vivir una gran fiesta del baloncesto".

En su intercambio de impresiones con los medios también desveló que la presencia de aficionados alemanes no será muy numeroso, o al menos esas son las previsiones que maneja el cuadro de Bonn. "La previsión es que tengamos entre 200 y 300 aficionados de nuestro equipo en las gradas".

López Nieto: "Tenemos un 25% de posibilidades de ganar la BCL"

El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, también habló con mucha cautela del duelo de semifinales contra el equipo alemán: «Yo no tenía ningún favorito, quizás yo no quería al Tenerife, pero no porque infravalore al Bonn o al Hapoel, que tenemos un nivel igual. Sino, porque con Tenerife nos hemos visto ya muchas veces esta temporada, son dos, probablemente nos veamos en los play off, que estamos peleando por el cuarto y quinto puesto, así que nos volveremos a ver».

Respecto a la presión de jugar en casa la Final Four, el presidente cree que será positivo: «Jugar en el Carpena es siempre un plus, a jugar en casa estamos ya acostumbrados. Nosotros vamos con la intención de ganar, pero no quiero que la gente se relaje, que sepa que son partidos muy difíciles, pero evidentemente nosotros vamos como a cada partido, a ganar».

López Nieto no considera que el Unicaja sea el favorito a ganar esta Basketball Champions League. "Nosotros tenemos un 25% de posibilidades, tenemos un Carpena que espero que nos apoye, pero de claro favoritos nada. Nosotros vamos a pelear cada partido, yo creo que eso lo tenemos claro desde el club. Estoy muy convencido de que Ibon es un hombre con mucha prudencia, vamos a salir a competir, pero de claro favoritos nada», sentenció.

Juanma Rodríguez: "Jugar en el Carpena es un aliciente increíble"

Por su parte, Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, también habló con mucho respeto del equipo de Bonn. "Cualquier rival que nos hubiera tocado hubiera sido muy complicado. Somos cuatro equipos que hemos hecho una liga regular, Round of 16 y play off muy buenos. A Bonn es un equipo que hemos seguido mucho, de los pocos equipos que seguían invictos en la competición, liderando la Liga de Alemania con los equipos de Euroliga, como Bayern y Alba. Un equipo muy bien entrenado, un equipo largo, con un baloncesto agresivo. Hay que estar preparados para jugar una Final Four. Todavía queda mucho, esperemos llegar todos bien físicamente. Más cerca del evento será más fácil hacer una valoración sobre cómo llegan los equipos", afirmaba.

"Los números del Telekom Bonn le delatan, son excelentes en la BCL y también en la Liga de Alemania. Es un equipo largo, con un jugador muy bueno como TJ Shorts. Muchos americanos que son capaces de defender, anotar y rebotear. Juegan muy dinámicos, defienden duro... Será un equipo muy peligroso", señalaba Rodríguez.

Respecto al buen momento de los verdes, Juanma aseguró: "El equipo está en muy buena línea, ha ganado muchos partidos, sabéis que no es fácil, ahora parece normal pero no lo es. Nos metimos en la Final Four y queremos jugar ante nuestra gente. Venimos de una semana que hemos ganado dos partidos fuera y le damos mucha normalidad a esos dos partidos, pero es muy difícil ganar fuera de casa, en canchas como esas. Nos gustaría seguir en esa línea".

Para el director deportivo verde, jugar en el Carpena la Final Four "es un aliciente increíble". "Vamos a tomarlo con naturalidad, todo el mundo hubiera firmado jugar en Málaga en vez de hacerlo en Jerusalén. Debemos disfrutar el público, el club. Esperemos que no nos afecte mucho. La incertidumbre que hubo antes de la decisión de la elección de la BCL ahora todos estamos encantados de que sea aquí y no haber ido a Jerusalén o Atenas. Debe ser un factor que nos ayude. Así tenemos que planteárnoslo. Jugar delante de los familiares, de mucha gente que conocemos, para todos es un aliciente increíble, ya lo hemos visto durante todo el año que aquí es muy difícil que perdamos. Pero hay una presión, somos locales, es una Final Four. Hay unos componentes ahí que tendremos que manejar muy bien. Ojalá podamos repetir lo de Badalona, pero va a ser muy complicado. Hay tres rivales muy bueno, empezando por el Bonn, al que respetamos muchísimo", finalizó Rodríguez.