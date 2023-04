Fiebre verde y morada

La afición del Unicaja está desatada. Normal viendo al equipo jugar esta temporada, en la que no para de cumplir objetivos. El equipo gana casi siempre, juega bien y la «marea verde» se frota los ojos, después de muchos años pasándolo mal, para disfrutar ahora de una plantilla que tiene enamorado al Palacio Martín Carpena.

Este jueves a las 11 de la mañana se pusieron a la venta los abonos para la Final Four de la Basketball Champions League de Málaga 2023 y la afición respondió con una compra masiva. En solo 2 horas «volaron» casi 3.000 y a última hora de la tarde el club de Los Guindos comunicó a través de su cuenta de tuiter que ya había 4.000 abonos vendidos.

Como era de esperar, las localidades más baratas fueron las primeras que se agotaron. La venta se realizó durante toda la jornada de un modo bastante fluido, aunque es verdad que algunos aficionados sí tuvieron problemas y diversas incidencias que el Unicaja Baloncesto se prestó a resolver una vez se le comunicaban a través de mensajes directos en su cuenta de tuiter (@unicajaCB).

Durante este jueves y el viernes estará abierta la venta solo para los abonados del Unicaja. A partir del sábado, si quedan todavía localidades, se pondrán a disposición para el público en general.

Tras las primeras 11 horas de venta quedaban exactamente 1.867 localidades todavía por venderse del cupo reservado para el Unicaja. Eso sí, todavía podrán sumarse algunos abonos más para la «marea verde» cuando la próxima semana los otros tres equipos clasificados, Telekom Bonn, Hapoel Jerusalem y Lenovo Tenerife, tengan que hacer cuentas con la FIBA de los que se bloquearon para sus respectivas aficiones. La previsión es que no los vendan todos ni los germanos ni los canarios, por lo que habrá algunos más para la afición malagueña.

Lleno contra el Joventut

La fiebre por el verde y morado no se queda solo en el evento continental que se va a vivir entre el 12 y el 14 del próximo mes de mayo. El lleno contra el Joventut, en el partido liguero de este próximo domingo, a partir de las 18.30 horas, está garantizado.

Quedan solo un puñado de localidades en Tribuna Superior Lateral todavía por venderse, que en estas próximas horas «volarán» seguro para volver a colgar el «no hay billetes» en el Palacio.

La afición cajista no se quiere perder un partido que será clave para amarrar de forma ya casi definitiva la quinta plaza liguera de cara al play off por el título, quiere vivir in situ la que puede ser la décima victoria seguida de su equipo y también está el aliciente de ver en el Carpena Joel Parra, que justo antes de la Copa habló del Unicaja como un equipo «sobrevaloerado», algo que molestó mucho a los aficionados verdes.