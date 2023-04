Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, compareció este viernes en la previa del Unicaja-Joventut de este domingo, que tendrá lugar en un Martín Carpena absolutamente abarrotado. Aunque todo el mundo tenga en el horizonte la Final Four de la Basketball Champions League, la Liga Endesa sigue su curso y el conjunto malagueño va a luchar hasta la última jornada por la cuarta plaza. Ya lo dijo el vitoriano: "Quedan cinco y todos los partidos son importantes".

La gran incógnita del encuentro será Darío Brizuela. El técnico cajista confirmó que el vasco no ha podido entrenar con el equipo. "Vamos a ver si puede entrar hoy y hacer algo. Tenemos que ir día a día y ver cómo gestiona él las molestias que tiene, cómo soporta el dolor y la incomodidad de notarse que no está perfecto. En función de eso, iremos tomando decisiones. Aún quedan más de 48 horas y tenemos que tener paciencia".

Enfrente estará un Joventut herido tras perder contra el Gran Canaria el billete a la final de la Eurocup. Sin embargo, en el Unicaja no quieren fiarse nada: "Cuando un equipo de ese nivel pierde un objetivo tiene que centrarse en el siguiente. Lo que les queda es pelear por entrar en el play off en la mejor posición posible y llegar lo más lejos. Ahora se centrarán supongo en el siguiente objetivo y eso les puede hacer incluso más peligrosos porque están plenamente centrados en lo que les queda".

No obstante, y a pesar de todas las cuestiones emocionales, llega un rival a tener en cuenta. "Creo que puede ser un partido largo", aventuró Ibon Navarro. "Joel Parra, Tomic y Andrés Feliz son muy importantes para ellos, pero hay otros jugadores que les están ayudando mucho. El papel de Brodziansky, los partidos buenos de Ellenson coinciden con victorias de Joventut. Es una plantilla muy completa, una mezcla de energía y juventud con experiencia, juegan muy bien".

Sin embargo, el gran pilar de la Penya es evidente: Ante Tomic. "El problema que puedes cometer es pensar que si cortas la vía de comunicación de Tomic con sus compañeros ya está. Pierden ese partido, pero lo podían haber ganado a pesar de que Gran Canaria hizo un espectacular trabajo. Tienen más armas que Tomic. Si te centras en frenar su juego, se te pueden abrir otras vías muy útiles y provechosas. Es una cuestión de equipo más que de un jugador en concreto".

Mes de abril

El Unicaja va a tener a su favor una racha impecable, un mes abril que espera ser pluscuamperfecto, pero Ibon Navarro no quiere perder el foco de llegar al techo de este equipo: "Confianza por los resultados sí, pero no venimos de hacer nuestros dos mejores partidos -Breogán y Zaragoza-. Esta semana estamos haciendo un buen trabajo de volver a entrenar bien, de recuperar algunos hábitos importantes y a ver si sirve de impulso para jugar el domingo contra un rival muy difícil".

Eso sí, aunque a lo lejos aparezca Europa, el gran objetivo ahora es alcanzar la cuarta plaza liguera: "Todos los partidos son importantes, quedan cinco y no hay tantas diferencias en la clasificación. Si ganamos al Madrid y perdemos los otros cuatro, ¿de qué vale ganar al Madrid? No vale de nada. Hemos hecho un buen mes de abril a nivel de resultados, solo de resultados, y eso nos ha permitido coger un poco de aire. El calendario condiciona. Ahora tenemos un mes de mayo con la Final Four en medio muy exigente a nivel de rivales", concluyó.