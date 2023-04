El Unicaja recibe este domingo al Joventut en el Martín Carpena, uno de los partidos señales en el calendario por la rivalidad existente entre ambos equipos. Sobre todo, cuando ambos están luchando por la quinta plaza y por alcanzar al Lenovo Tenerife, que es cuarto. Sin embargo, desde hace unos meses también hay un aliciente extra: Joel Parra, quien dijo que el Unicaja era el equipo más "sobrevalorado" de la Liga Endesa.

El jugador de la Penya habló este viernes en Radio Marca Málaga y explicó lo ocurrido en aquel vídeo: "Ya sé que no gustó mucho. Fue una entrevista un poco de risas. Me preguntó eso Arigeli y dije Unicaja como podía haber dicho otro equipo de la Liga. Al final, era de risas, de TikTok, una entrevista sin mucho prestigio. Si a la gente le sentó mal, no quería menospreciar a ningún equipo, pero dije Unicaja como podía haber dicho otro".

Después de aquellas palabras... vino la historia, la segunda Copa del Rey verde y morada. "Fue algo increíble, ganó a dos grandes como son Barça y Madrid en unos cuartos y una semifinal, luego en la final contra Tenerife. Creo que Unicaja está haciendo una muy buena temporada", reconoció a pesar de haber pensado en un primer momento algo muy distinto sin llegar a disculparse, a lo que añadió: "Fue un poco casualidad que pasara eso y después ganaran la Copa del Rey. Felicitarles, pero no tiene importancia y no hay que darle más de la que es".

No obstante, no ha tenido ningún problema con los jugadores españoles del Unicaja: "Fue la Copa del Rey y después vinieron las ventanas. Lo hablamos con Alberto y con Darío y ellos entendían perfectamente que podría haber dicho cualquier otro equipo. Hay muy buen rollo con los jugadores nacionales. También Yankuba, con el que he compartido vestuario. Lo entienden y eso es para mí lo importante".

Con esas palabras aún en la memoria, Joel Parra y la 'marea verde' cruzan sus caminos este domingo a partir de las 18.30 horas con un Palacio a reventar. ¿Cómo le recibirán? "No sé cómo me recibirá el Carpena, pero me da igual en el sentido de que al final podría haber dicho cualquier otro equipo", respondió.

Sin embargo, sí tiene claro que el Joventut va a tener que sudar y mucho para sacar la victoria de Málaga: "Nos encontraremos el Carpena lleno, ha sido una pista complicada que siempre ha animado. Tenemos que hacer las cosas muy bien para intentar llevarnos la victoria porque tenemos que olvidarnos del mal sabor de boca de la Eurocup, otro partidazo".