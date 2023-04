El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, definió como "sobrio" el triunfo de su equipo ante el Joventut Badalona (78-69) y elogió a sus jugadores por estar "dispuestos a sacrificar sus números por el equipo".

El técnico cajista celebró la victoria en el día de su 47 cumpleaños tras una semana "dura, de mucho trabajo" y en la que su equipo "ha confiado, ha tenido buen ritmo y piernas y ha mejorado muchas cosas" para ganar al conjunto de Badalona.

"Hemos hecho un partido muy sobrio con momentos brillantes", destacó, recordando que tuvieron que sobreponerse a la ausencia de dos jugadores "muy importantes" como Alberto Díaz y Darío Brizuela, "que nos limitan un poco la rotación".

Preguntado por el estado físico de dichas bajas, Navarro dijo de Alberto Díaz que "va bien, a ver si esta semana puede hacer algo con el equipo poco a poco" y de Darío Brizuela que aún tiene "una molestia en la rodilla y hay que controlarle las cargas de trabajo, para que pueda estar bien en los próximos días o semanas".

Volviendo al partido, para Ibon Navarro hubo dos momentos clave en el partido, el 30-15 en el segundo cuarto "donde nos pusimos en modo Globetrotters" y luego el tropiezo del último cuarto, "con dos pérdidas nada más empezar que a ellos les enseñó la luz de aspirar a ganar el partido".

Ante esos dos momentos de altibajos, el Unicaja "ha encontrado soluciones" y "crecido en muchas cosas", como en saber incomodar a Joel Parra gracias al "gran trabajo de Melvin Ejim y Jonathan Barreiro".

"Los jugadores están dispuestos a sacrificar sus números por el equipo y eso es de lo que estoy más orgulloso", subrayó el técnico vitoriano, que a pesar de llevar siete victorias seguidas en Liga Endesa ve varias mejoras en el juego para ser más consistentes.

"No estoy contento con los momentos de juego que tuvimos este mes, en Lugo o en Zaragoza", analizó, "no estábamos en una línea clara, pero estamos ganando, aunque eso no va a pasar siempre", advierte, recordando que los próximos compromisos serán "difíciles" contra BAXI Manresa, Real Madrid y la Final entre Cuatro de Liga de Campeones FIBA.