Yankuba Sima fue el encargado de hablar en la previa del partido que enfrentará este miércoles (19.30 horas) en el Martín Carpena a Unicaja y Baxi Manresa. A solo 10 días de jugar las semifinales de la Final Four de la Basketball Champions League, los de Ibon Navarro siguen quemando etapas en la Liga Endesa, en una lucha directa con el Lenovo Tenerife por la cuarta plaza de la ACB.

A pesar del poco descanso que ha habido tras la victoria ante el Joventut, el momento de los malagueños es excepcional: "Llegamos en muy buena dinámica, con muchas victorias consecutivas. Creo que el equipo está en un muy buen momento y con ganas de afrontar este partido, que será muy complicado porque jugamos contra un equipo que se juega muchísimo y vendrán con todas las ganas", explicó el pívot horas antes de disputar la jornada 32, adelantada por la competición de la FIBA.

A pesar de que los de Pedro Martínez coquetean con los puestos de descenso, no hay que más que recordar el encuentro de la primera vuelta -con prórroga incluida- para poner los pies en el suelo. "Un partido 100% muy físico, que se jugará con muchas posesiones porque tanto a ellos como a nosotros nos gusta jugar a un ritmo muy alto. Nosotros queremos seguir en la dinámica en la que estamos y el BAXI Manresa el poder mantenerse en esta competición. Será muy intenso y es lo que podemos esperar".

En la pista del Carpena, el ahora jugador cajista se volverá a encontrar con su pasado. "Será un partido emocional para mí porque es el club en el que he pasado las últimas cuatro temporadas y tengo amigos, excompañeros, exentrenadores y todo el mundo que forma parte de ese club, al que le tengo muchísimo cariño. Será emocional, pero vamos a intentar ganarlo como sea", recordó.

El catalán llegó en plenos mes de enero para suplir la baja de larga duración de Yankuba Sima. Después de unos meses complicados, como él mismo ha reconocido, ya está al 100%: "Cada vez me siento más cómodo gracias a mis compañeros, los entrenadores, al staff técnico, aficionados, gente del club y gente de la ciudad. Me hacen sentir muy cómodo y eso hace que cada vez me sienta mejor y pueda aportar más".

Eso sí, al margen del equipo, hay otras condiciones que podrían complicar un poco más el encuentro. Unicaja y Manresa se verán las caras a las 19.30 horas en un día laborable. Pero Sima no duda del apoyo que brindará un día más la 'marea verde': "Independientemente de la hora que sea, el Carpena siempre va a responder, como todos los partidos esta temporada. Estoy seguro de que vendrán a apoyarnos, tal y como han hecho hasta hora, y a ayudarnos a levantar un partido que va a ser muy complicado, y así seguir en esta dinámica".