La "marea verde" tendrá en las próximas horas una nueva oportunidad de adquirir abonos para la Final Four de la Basketball Champions League que se disputará la próxima semana, entre el 12 y el 14 de mayo, en el Palacio Martín Carpena. Serán de los que tienen un precio de 96 euros, un acicate para los que no los pudieron conseguir la pasada semana, cuando salieron a la venta y literalmente "volaron".

Durante estos últimos días estaban agotados todos los abonos en la página web del Unicaja, salvo los de Tribuna, a un precio de 240 euros. Ahora, con esta remesa que han liberado alemanes y tinerfeños, los aficionados podrán aspirar a acudir a la cita final por el título de la FIBA a un precio más asequible.

Así lo adelantó el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, en los micrófonos de Radio Marca Málaga en el Asador Iñaki de la capital costasoleña: «Quedan en la página web algunas entradas de tribuna por 240 euros. Pero esta mañana hemos recibido devolución de las entradas por parte del Lenovo Tenerife y del Telekom Bonn. Vamos a sacar una partida, que no había de entradas de 96 euros el abono. Con lo cuál, la gente vuelve a tener una nueva oportunidad. Será un cupo interesante de 200 o 300 entradas, se van a poner a la venta en ese precio, para el que quiera estar y las de 240 le vengan largos. Quizás sea a partir del viernes, cuando pongamos la remesa de entradas de 96 euros", explicó el presidente.

Respecto a la cita continental de la próxima semana, López Nieto se mostró ilusionado y prudente: "Nuestro objetivo esta temporada era llegar los play off de la liga, jugar la Copa y avanzar en la BCL, si era posible hasta la Final Four. ¿Qué ocurre? Para nosotros, era más factible competir una Final Four que plantearnos ganar la Copa del Rey, con equipo que nos cuadruplican el presupuesto (Madrid, Barcelona, Baskonia). Eso era un quimera. Llegamos, competimos y ganamos. Hacía 14 años que no ganaba un equipo que no fuese el Madrid o Barcelona. Es un hito para tenerlo en la memoria. El Unicaja que ganó la Copa en 2005 tenía una diferencia presupuestaria de unos 3 o 4 millones de euros. El que gana la Copa en el 2023 tiene una distancia de casi 30 millones de euros con los grandes. Era una quimera, y los sueños se empiezan a hacer realidad. Como yo digo, empezamos a molestar a los grandes. Llegados a este puesto, llegamos a la BCL que fue apuesta nuestra. Encima se juega en Málaga y sería la primera oportunidad de ganar un título. Tuvimos la Copa del Rey en 2020, pero fue el Real Madrid el campeón. Volvemos a tener la oportunidad, pero primero tenemos que ganar la semifinal. Era más cercano este objetivo, lo otro era más estratosférico. No obstante, en los play off también iremos a competir sin ninguna obligatoriedad como tendrán Madrid o Barcelona. Podemos competir con cualquiera", finalizó López Nieto.