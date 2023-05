Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, compareció este viernes en la rueda de prensa previa a la visita de los cajistas al Real Madrid en el WiZink Center. Un partido en el que es inevitable pensar en el desgaste físico de los de Chus Mateo, pero del que el técnico cajista no se fía porque les ve "mucho mejor de como se fueron" tras igualar la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga ante el Partizán.

La gran pregunta en clave malagueña es clara: ¿Cómo están Alberto Díaz y Darío Brizuela? "Vamos a intentar darles minutos", confirmó el vitoriano. "Alberto físicamente está bien. Lleva casi seis semanas fuera y a nivel de ritmo le falta mucho, pero no le he visto mal. Darío lleva menos fuera del equipo, pero sí que no está tal vez con tanta confianza a nivel de sensaciones buenas como las puede tener Alberto, que está mucho más recuperado. Vamos a ver si hacemos una rotación de calidad y que nos ayuden a intentar competir".

En cuanto a quiénes jugarán en el Real Madrid podría haber más dudas después de la doble jornada en Belgrado. "No estoy tan seguro de que Tavares no vaya a jugar. Lo de Deck, ojalá me equivoque, sí que tiene peor pinta. Es muy importante si está Edy o no porque te condiciona muchas cosas, pero el Real Madrid se agarra muchas veces a quintetos con Yabusele de '5'. La entrada de Randolph les da un registro diferente. Cornelie, que no lo han usado demasiado, aunque sí en momentos importantes como el inicio del martes. Es una plantilla de 15 jugadores".

Aunque, más allá de que es el Madrid, el técnico del Unicaja no quiere fiarse por lo visto los últimos días. "Tiene un mérito brutal lo que han hecho. Ayer ya les ves en una dinámica diferente a nivel de confianza, juego, moverse en el campo. Vienen de allí, evidentemente con cansancio, pero yo les veo mucho mejor de como se fueron", a lo que añadió: "Nos vamos a encontrar un equipo que sabe que se juega mucho, pero el miércoles, tres días después. Vienen de una semana dura, pero les ha reforzado mucho recuperando a jugadores".

Ahora bien, solo queda una semana para la Final Four de la Basketball Champions League. Reconoció que a efectos de cargas están pensando en ello, "solo a efectos de cargas". Sin embargo, "va a ser un partido muy complicado. No es difícil abstraerse de lo que viene cinco días después porque el reto que tenemos ahora mismo ya es muy atractivo de por sí. No estamos pensando en nada que no sea el domingo por la mañana". "Si fuera menos difícil, sería más peligroso porque los jugadores estarían pensando en lo que viene después".

[Podrás seguir el Real Madrid - Unicaja, jugada a jugada, en este enlace]

Cuarta plaza

¿Ve Ibon Navarro al Unicaja capaz de culminar la Fase Regular de la Liga Endesa en el cuarto puesto? "Tenemos dos partidos fuera de casa muy difíciles. Este domingo en Madrid, acabamos en Bilbao y viene el Tenerife. Diría que nuestro calendario es más complicado... da igual. Ya he dicho que en los últimos tres partidos pasan cosas muy raras porque hay equipos despistados, los rivales si pelean por el play off o salvarse dan un paso adelante...".

No obstante, el reto ahora es ir, prácticamente, día a día. "Ahora mismo, a intentar hacer el mejor partido posible en Madrid, a intentar ganar evidentemente y luego la Final Four. Después ya veremos dónde estamos y dónde está Tenerife. ¿Se nos ha puesto un poco menos difícil? Sí. La derrota de Tenerife, hasta cierto punto, era inesperada. Pasarán más cosas", concluyó.