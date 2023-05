102-90: El Unicaja se estrella contra el Real Madrid B

Nunca tendrá el Unicaja una opción más sencilla de ganar al Real Madrid en el WiZink Center que la de este domingo. El rival se presentó a la cita plagado de bajas, sin 7 habituales de su roster: Sergio Rodríguez, Rudy Fernández, Adam Hanga, Mario Hezonja, Gabi Deck, Vincent Poirier y Edy Tavares. Pero el Unicaja renunció a defender, tampoco estuvo tan brillante en ataque como otros días, no compitió como lo hace habitualmente y esa versión del Real Madrid Castilla, liderada por un gran Yabusele y con un extremado acierto exterior de casi todos sus jugadores que se levantaron desde más allá de la línea de 6,75 acabó con la racha de 11 victorias seguidas de un equipo de Ibon Navarro que no supo... o no quiso.

La verdad es que el equipo estuvo desconocido en Madrid. Fue, posiblemente, una de las peores versiones del Unicaja de toda la temporada. Navarro no encontró nunca un cinco ideal en la pista capaz de ejecutar el plan de partido necesario para ganar a su rival. Los verdes fueron siempre por detrás desde el segundo cuarto y sin ninguna capacidad de reacción ante los "arreones" de un Real Madrid que tampoco hizo el partido del año. Dentro de la mala imagen y del mal resultado, dos cositas positivas. La más importante, que no hubo ninguna lesión. A solo 5 días de la Final Four de la BCL, cualquier mal golpe, cualquier problemilla muscular, cualquier resbalón imprevisto habría sido letal para la cita a cuatro del próximo fin de semana. También fue muy positivo ver otra vez vestidos de corto a Alberto Díaz y a Darío Brizuela. Al base se le vio muy falto de ritmo y muy lejos de su mejor puesta a punto, pero volver a sudar era algo necesario y en el WiZink tuvo ese día para recuperar sensaciones. Darío tampoco hizo el partido del año, pero estuvo más "enchufado" que su compañero de selección. ¿Es buena la derrota pensando en la Final Four de la Basketball Champions League?... Pues habrá que desear que sí. Es una lectura viendo el vaso medio lleno, pero la verdad es que era un día con todo de cara para ganar... y se perdió con contundencia. Casi siempre a remolque Consciente de su superioridad de recursos ante las múltiples bajas del Real Madrid, el Unicaja quiso poner un ritmo alto de partido desde el minuto 1. Yabusele fue la referencia de los de Chus Mateo en ataque, mientras que Yankuba Sima impuso su físico en la zona para aportar 8 puntos en un abrir y cerrar de ojos. Buenas noticias con el regreso a la cancha de Alberto Díaz, que seguro será importante de cara a esa Final Four de la próxima semana. A pesar de un +6 de los verdes, el partido alcanzó el minuto 10 con máxima igualdad 24-24. WiZink Center: la pista ‘maldita’ del Unicaja Sufrió el Unicaja en el segundo cuarto. Perdió eficacia el ataque verde, sobre todo en el lanzamiento exterior, Musa fue un quebradero de cabeza y el Real Madrid aprovechó todas esas cosas para escaparse un par de veces con 8 de ventaja. Ibon Navarro movió su banquillo, pero nunca encontró el antídoto para su rival. La defensa brilló por su ausencia, aunque el dominio en el rebote permitió al Unicaja evitar mayores problemas al llegar al descanso: 49-46, ya con Brizuela también de vuelta tras sus molestias en la rodilla. Dos triples seguidos de Yabusele en el inicio de la segunda parte pusieron el +9 para el Madrid: 55-46. Con la luz de alarma encendida apareció la mejor versión de Osetkowski, que con sus canastas de todos los colores devolvió al Unicaja al partido, 61-59. Un tiro libre de Barrerio empató el partido: 71-71, con poco más de un minuto por jugarse del cuarto. Llull entró en ebullición con un triple, una canasta de 2 y un 2+1 de forma consecutiva para alcanzar el minuto 30 con 79-74. El guion siguió por el mismo camino en el inicio del último cuarto. El Unicaja hizo la goma, pero sin poder ponerse por delante nunca. Musa, Williams-Goss, Yabusele... siempre hubo respuesta del Madrid a cada intento verde. Navarro siguió moviendo el banco, pero sin encontrar la fórmula mágica para tumbar a un Madrid que cerró el partido con una canasta de Goss a 2:06: 98-86. Al final, 102-90. Poco más que añadir. El próximo viernes, desde las 20.30 horas, Unicaja-Telekom Bonn. Será en la semifinal de la Final Four de la Basketball Champions League de Málaga 2023 en el Martín Carpena. Seguro que ese día y a esa hora volveremos a ver al Unicaja de siempre. Porque si no...