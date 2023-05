Ibon Navarro, técnico del Unicaja, echó en falta más defensa de su equipo para poder ganar esta matinal de domingo al Real Madrid, en un partido jugado en el WiZink Center en el que el Unicaja estuvo desconocido.

El técnico cajista hizo su análisis de lo visto en la cancha blanca: «Ha sido un partido de guante blanco, sin demasiadas intensidad defensiva por parte de ningún equipo. Yo creo que de nuestra perspectiva, hemos dejado jugadores, de la calidad que tiene el Real Madrid, coger mucha confianza, y si ya tenían después de la semana que han hecho en Belgrado, pues… Han sido capaces de anotar tiros muy difíciles, creo que 7 de 9 en triples en el tercer cuarto, a pesar de que no hemos estado mal adelante, creo que jugando a meter una más que el Real Madrid, a pesar de las bajas, pues es un suicidio, es lo que nos ha pasado. La parte buena, que hemos conseguido meter a Alberto y Darío en rotación».

Navarro explicó que su reparto de minutos estuvo marcado por lo que se avecina la próxima semana con la Final Four, aunque también reconoció la oportunidad perdida... «Hemos controlado mucho la rotación y la carga de los jugadores, de cara a la próxima semana. Pero sí que nos vamos con la sensación que, evidentemente, hemos perdido la oportunidad de ganar, en el WiZink en liga después de 16 años. Teníamos una buena oportunidad, pero no hemos ido a por ello. Nos ha faltado un poco de colmillo para morder un poco más, e intentar competir un poco mejor. Es comprensible, pero nos vamos fastidiados con esto».

Respecto al estado físico de su plantilla ahora que llega uno de los momentos claves de la temporada, sí se mostró feliz. "La vuelta de Darío y Alberto es buena, porque no se han resentido. Alberto tuvo ayer un pequeño susto, hoy estaba con un poquito de miedo, pero le he visto bien. A Darío, le he visto sin muchos problemas, a ver si su rodilla no reacciona mal a la carga de hoy. Yo creo que contaremos con ellos, lo bueno que ya lo tenemos para entrenar al ritmo de los demás, esperemos que estén, si no al 100%, que no lo estarán, pero sí que nos den un porcentaje alto para ganar dos jugadores más, y dar esa importancia en la rotación", finalizó.