¿Quién es el favorito para ganar la Final Four de la BCL?

La cuenta atrás para la Final Four de Málaga 2023 ya está en su fase definitiva. Este próximo viernes 12 de mayo arrancarán las semifinales de la cita a cuatro por el título de la Basketball Champions League 22/23. Lenovo-Hapoel Jerusalem y Unicaja-Telekom Bonn son las dos semifinales de las que saldrán los nombres de los dos finalistas que el domingo 14 se jugarán el título continental en el Palacio Martín Carpena.

A punto de arrancar la Final Four, la pregunta que se hacen todos los aficionados es ¿quién es el favorito para levantar el título europeo? La verdad es que cualquiera de los cuatro equipos que han alcanzado esta Final Four están capacitados para lograrlo. Cada uno tiene opciones reales y serán pequeños detalles los que decidirán finalmente el nombre del definitivo campeón.

El Telekom Bonn es, quizás, el que menos nombre tiene en Europa de los cuatro finalistas. Pero ojo con los alemanes, líderes de la Bundesliga por delante de Alba Berlín y de Bayern de Múnich y con un dato curioso en esta BCL: todavía no han perdido un solo partido fuera de su pista. Llevan dos derrotas esta temporada en la BCL y ambas fueron ante sus aficionados en Bonn. Cuidado con ellos, que juegan un buen baloncesto, que tienen una plantilla muy equilibrada y que llegarán a Málaga con muy poca presión, con mucho que ganar y muy poco que perder. Si acabara siendo el campeón tampoco sería una sorpresa mayúscula.

El Hapoel Jerusalem arrancó la temporada el pasado mes de octubre como uno de los favoritos para estar en la Final Four y con el paso de los meses han demostrado que esas expectativas eran reales. Es verdad que lejos de su infernal ambiente parece que bajan su competitividad, pero en el Carpena van a estar muy arropados este fin de semana con una afición que será la más numerosa de los equipos clasificados, sin contar al anfitrión Unicaja. Ojo con el Hapoel, un equipo con un núcleo importante de jugadores norteamericanos capaces de ganar a cualquiera, en cualquier circunstancia.

El Lenovo Tenerife era el rival a batir por todos cuando empezó la temporada y también lo será este próximo «finde» en Málaga. Son los actuales campeones de esta la Liga de Campeones de la FIBA, saben jugar este tipo de competiciones y tienen un equipazo incluso mejor que el que les dio el título el pasado curso en la Final Four de Bilbao. Con una plantilla veterana y fajada en mil batallas, la presión no será un problema para ellos en el Carpena.

Unicaja: anfitrión y aspirante a todo

El Unicaja se tuvo que ganar la plaza europea en una Fase Previa en septiembre. Desde entonces, ha jugado un baloncesto de mucha categoría que le ha permitido ganar la Copa del Rey y tener un camino muy plácido en Europa, siendo campeón de grupo en la primera fase, campeón de grupo en el Rourd of 16 y ganando por la vía rápida su duelo del play off de cuartos de final contra el UCAM de Murcia. Es el anfitrión de esta Final Four y su buen momento deportivo le permite estar en todas las quinielas como aspirante serio al que sería su primer cetro continental en territorio FIBA.