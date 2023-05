Ibon Navarro: "Sería una torpeza pensar que porque jugamos en el Carpena vamos a ganar"

A pocas horas para que comience la Final Four de la Basketball Champions League en Málaga, todo comienza a estar preparado para vivir a partir de este viernes en el Martín Carpena una gran fiesta del baloncesto europeo FIBA. Los entrenadores y capitanes de los 4 equipos participaron en la rueda de prensa oficial previa al evento. Los representantes del Lenovo Tenerife, Hapoel Jerusalem y Telekom Baskets Bonn aseguraron en las instalaciones del Hotel Holiday World de Benalmádena que el Unicaja es el gran favorito a ganar el próximo domingo el título continental.

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, sin embargo, no lo tiene tan claro: "Sería una torpeza pensar que porque jugamos en el Carpena vamos a ganar", a lo que añadió: "Haríamos muy mal pensando en el domingo. Es un partido mucho más difícil de lo que se piensa. Hemos visto 23 partidos del Bonn. Han creado una cultura ganadora, no descansan y nunca miran el marcador. Es un reto jugar contra ellos y competir para tener opciones de ganar, es un reto de verdad".

¿Cómo analiza al Telekom Bonn? "Han perdido cinco partidos. En las grandes ligas europea no hay estos registros. No habla mal de la competición alemana ni la Basketball Champions League, habla muy bien de ellos. Es un equipo mucho más allá de TJ Shorts". Eso sí, el Unicaja también podrá contar con las bazas de Alberto Díaz y Darío Brizuela: "Llegamos bien. Hemos podido recuperar a dos jugadores muy importantes que habían estado fuera. No van a estar como les gustaría, pero van a poder ayudar".

Tuomas Iisalo, técnico del conjunto alemán, espera un partido muy igualado. "Creo que hay similitudes. Ambos hacemos un juego colectivo con muy buena actitud sobre la pista. Tenemos una gran solidez defensiva, ellos son el mejor equipo en transición de la ACB. nivel de actitud en el campo. El Unicaja puede correr desde el nivel defensivo. Los dos equipos tienen plantillas de 12 jugadores y puede haber distintas opciones para buscar la victoria", pero reconoció que "Unicaja es el gran favorito".

De esas mismas cuestiones también habló Alberto Díaz: "Somos similares. Lo dan todo por el equipo. Intentaremos hacer cosas diferentes y ajustar para tratar de frenar esas similitudes. Será una batalla, un partido largo y sabemos que se decidirá en los últimos minutos". Eso sí, el gran reto va a estar en saber frenar a TS Shorts. "Son un gran equipo, cómo mueven la pelota. La clave va a estar en la defensa y ser sólidos, no solo con TJ Shorts. Tenemos que jugar juntos", explicó.

Frenar al Bonn será el primer paso para conquistar el trofeo continental en este fin de semana tan especial. Podría llegar en Málaga por primera vez en la historia para el Unicaja y el gran secreto es, precisamente, ese: "Somos como una familia. Todos queremos ganar por el compañero y queremos darle este título a la afición".

Tadas Karsten, capitán del rival de los malagueños en la semifinal, fue mucho más concreto: "No debemos creer que esto sea especial. Simplemente tenemos que seguir el plan que hemos ejecutado durante toda la temporada".

Tenerife-Jerusalem

Antes de la aparición del Unicaja, será el turno del Lenovo Tenerife-Hapoel Jerusalem. Aleksandar Dzikic, técnico de los hebreos, alabó el trabajo de su rival: "Tenerife y Unicaja son equipos de Euroliga. Todo el mundo lo sabe, compitieron en la final de la Copa del Rey. Lo están haciendo todo bien y tiene alguna razón. Siete u ocho jugadores han estado jugando juntos los últimos años Tenerife. Tendremos que hacer un gran trabajo. Han jugado con el mismo entrenador, tienen experiencia. Intentaremos ganar claro, pero son mejores".

Txus Vidorreta, líder del banquillo del vigente campeón de la BCL, quiso ensalzar el trabajo de su homónimo israelí: "Jerusalén es incluso mejor este año. Solo dos derrotas en los últimos meses. El rival es muy diferente. Están aquí porque son un gran equipo. Juegan a un muy buen baloncesto. La combinación de entrenador y jugadores es de lo que tenemos que tener cuidado, saben cómo jugarle a cualquier rival".

Sin embargo, el Tenerife ya sabe lo que es ganar esta competición. "Tenemos que usar nuestra experiencia para preparar bien el partido. Son un gran equipo en defensa. Tenemos que centrarnos en el plan desde el principio. Tenemos experiencia, pero tenemos que demostrar inteligencia sobre la pista", manifestó Marcelinho Huertas, pero todo apunta, como señaló Itay Segev, capitán del Hapoel, que el trabajo atrás decidirá la eliminatoria: "La clave para nosotros en cualquier partido es la defensa. El Tenerife es mejor equipo, pero vamos a tratar de ganar el partido".