Impresionante jornada de baloncesto la vivida este viernes en la antesala a la disputa por el título de la Basketball Champions League. Las aficiones de Hapoel Jerusalem, Lenovo Tenerife, Unicaja y Telekom Baskets Bonn ejemplificaron lo que es vivir al máximo este deporte con todo el respeto posible en unas circunstancias en las que cada equipo se lo jugaba todo.

Eso sí, pronto se iba a notar que las luchas no eran Jerusalem-Tenerife y Unicaja-Bonn, sino los españoles contra los otros dos europeos. Los más de dos mil israelíes llevaron la voz cantante durante toda la primera semifinal. Curioso el detalle de que solo estuvieron en silencio una vez y no fue cuando los de Txus Vidorreta se pusieron 67-63 a un minuto del final. No, fue cuando el Martín Carpena se volcó con la llegada de algunos jugadores del Unicaja a la propia grada para ver algunos momentos del primer choque.

Los seguidores germanos también se hicieron notar al comienzo del partido ante los locales, pero en cuanto llegó el momento de empezar el Unicaja-Bonn... el liderazgo fue absolutamente verde y morado. Más de 6.000 aficionados malagueños -algunos de ellos de pie durante todo el choque se dejaron la voz, las manos y el corazón en impulsar a los suyos.

Así que el ambiente fue el de los días grandes en el baloncesto europeo. Lo que es seguro es que durante la final no solo se presenciará un espectáculo sobre la pista, sino también en las gradas del Martín Carpena.