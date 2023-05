Además de la tristeza de caer ante el Telekom Bonn y perder la opción de jugar la final del próximo domingo a las 20 horas, el Unicaja le quedó sin otro premio añadido muy importante como son los 300.000 euros que no llegarán a las arcas verdes y moradas tras su derrota ante el cuadro alemán.

Cuando el club de Los Guindos oficializó hace un par de veranos el pase desde la Eurocup a la FIBA Basketball Champions League, muchas voces críticas hablaron de un paso atrás en lo deportivo. Desde la entidad verde siempre se explicó que económicamente era una buena decisión el cambio de rumbo, sobre todo si el equipo era capaz de llegar a la Final Four de la competición. Aunque ahora se tendrá que conformar con un premio menor.

La FIBA reparte en esta Final Four de Málaga varios premios económicos en función de los resultados deportivos. Así, por ganar la semifinal, la organización repartió 300.000 euros a cada uno de los dos ganadores de los partidos del viernes.

De cara al domingo, el equipo que gane el duelo por el tercer y cuarto puesto se embolsará 100.000 euros, mientras que el premio gordo se lo llevará el campeón de esta Final Four, que tendrá un botín de 600.000 euros, que unidos a los 300.000 del viernes son 900.000 euros. Una bolsa económica muy jugosa por ser campeón de esta Basketball Champions League 2022/2023.

El Unicaja, antes de empezar esta Final Four había ganado por sus premios deportivos a lo largo de la primera fase, del Round of 16 y del play off de cuartos de final casi 100.000 euros, a los que podrá sumar otros 100.000 más si derrota al Tenerife este domingo en el tercer y cuarto puesto.