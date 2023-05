77-70: El Telekom Bonn se corona rey de Europa en el Carpena

El Telekom Bonn, un equipo con un oficio defensivo de matrícula de honor, liderado en la pista por TJ Shorts, un jugador de poco más de 1.70 de altura, rapidísimo, listísimo y con un talento ofensivo de equipo top de Euroliga, culminó este domingo en el Martín Carpena su fin de semana perfecto para levantar al cielo costasoleño, con todo el merecimiento, la Basketball Champions League 2022/2023.

La Final Four de la BCL Málaga 2023 ya es historia. No ha terminado como todos queríamos, es verdad, pero hay que reconocer que ha sido un muy buen fin de semana de baloncesto el que se ha vivido en el Martín Carpena. Las dos semifinales del viernes se decidieron en el último ataque, el tercer y cuarto puesto fue emocionante y la final tuvo menos calidad, pero fue un duelo equilibrado en el que los alemanes mandaron siempre, pero el Hapoel no se rindió nunca.

El equipo hebreo se lleva el título europeo y la nada despreciable cifra de un millón de euros para sus arcas. Un pastizal que, bien invertido, les dará todavía más fuerza de cara a la próxima temporada 2023/2024 en la que el Unicaja volverá a intentarlo y en la que los alemanes serán uno de sus principales rivales a batir.

El partido que decidió el título fue más emocionante que brillante. Fue ganando caché con el paso de los minutos, pero no tuvo la chispa ni el ritmo de las "semis". Las defensas mandaron en un primer cuarto muy pobre en anotación. Sobre todo el Hapoel se enredó en la tela de araña defensiva de un Bonn que estuvo muy espeso en ataque, pero que alcanzó el minuto 10 doblando a su rival en el marcador: 14-7.

La magia de TJ Shorts, MVP de la competición, elevó la renta de los germanos, que se fueron de 16, 30-14, con el menudo base norteamericano como guía anotadora de los suyos (12 puntos en 13 minutos). El Hapoel tiró de orgullo para agararse al partido al llegar el descanso, 37-28. Solo Levi Randolph hacía daño a un líder de la liga alemana que le puso a la final el ritmo que mejor le iba.

Se igualaron las fuerzas tras el intermedio. El Hapoel creció a base de paciencia en ataque. Remó y remó hasta colocarse a 2, 39-37 ante el delirio de su "marea roja", que tiñó una de las esquinas del Carpena de arriba a bajo. El chileno Herrera, con dos triples, dio la misma vida al Telekom Bonn en pleno intento hebreo de remontada, pero el Hapoel también enchufaba de 3 y quedó todo por decidirse para el cuarto final: 57-55.

Con el partido en un puño, apareció otra vez TJ Shorts para meter 5 puntos seguidos y poner a los alemanes con +7. Imparable el MVP de la BCL en el tiro, en las penetraciones y en la dirección. El Hapoel quiso, pero no pudo. Para cada intento de acercarse encontró una respuesta de su rival. La parte alemana de la grada del Carpena disfrutó de un minuto final con todo decidido, mientras los de Jerusalem aceptaron la realidad de 40 minutos en los que su rival jugó mejor. Enhorabuena al Telekom Bonn.