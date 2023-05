La Final Four de Málaga cierra la mejor edición de la historia de una BCL que quiere seguir creciendo

La Basketball Champions League cerró este domingo en Málaga y con el Martín Carpena como telón de fondo la mejor edición de su historia. Después nacer en 2016 con el objetivo de ser la alternativa de las competiciones de Euroliga, el crecimiento del torneo año a año ha dejado sensaciones muy positivas en el entorno de la FIBA y ya, como mínimo y teniendo en cuenta el nivel general de todos los equipos, iguala el umbral de la Eurocup.

No obstante, no quieren quedarse estancados. Este año, por lo pronto, han tenido luchando en la Final Four a Unicaja, Lenovo Tenerife, Hapoel Jerusalem y el vigente vencedor Telekom Baskets Bonn. Es decir, campeón y subcampeón de la Copa del Rey española, campeón de la Copa de Israel y el primer clasificado de la temporada regular en Alemania.

Tres partidos de la Final a Cuatro se decidieron en el último minuto del tiempo reglamentario. Bruno Fitipaldo dispuso de un triple en el último segundo para ganar al Hapoel Jerusalem, al igual que Kendrick Perry para vencer al Telekom Bonn e incluso un nuevo tiro de tres para ponerse por delante del Tenerife a poco más de 25 segundos para el final en la lucha por el tercer y cuarto puesto con los que parecían ser los grandes favoritos al trofeo.

Durante muchos momentos, los presentes en el Martín Carpena creyeron que el desenlace de la final iba a estar muy lejos de lo visto anteriormente tras las grandes ventajas que acumularon los alemanes. Sin embargo, los israelíes, impulsados por los más de 2.000 aficionados presentes en el Palacio, igualaron el choque y solo un espectacular TJ Shorts logró derrocar al muro hebreo a poco más de dos minutos del final.

Temporada 23/24

Sin embargo, la BCL quiere más. Después de celebrar la mejor edición de su historia aspira a alcanzar cotas más altas. Medios griegos anunciaron hace varios días que el Gran Canaria -campeón de la Eurocup y, por ello, con plaza garantizada en la Euroliga- se plantea seriamente renunciar a jugar la máxima competición continental. ¿Para jugar en el mismo torneo que los cajistas? Habrá que esperar a la decisión oficial, pero lo cierto es que la FIBA se lo plantea como un paso adelante muy importante en su plan estratégico ya que sería la primera vez que la Champions "roba" un equipo a la todopoderosa Euroliga.

Hasta seis equipos españoles tuvieron la posibilidad esta temporada de jugar la BCL: BAXI Manresa, Bilbao Basket, Lenovo Tenerife y UCAM Murcia con pase directo y Río Breogán y Unicaja partiendo desde la Fase Previa. Barça, Baskonia y Real Madrid tienen su sitio garantizado en la Euroliga. ¿Seguirá el Joventut en la Eurocup? Es otra de las grandes incógnitas europeas, además de ubicar definitivamente al Valencia Basket, que podría sustituir a los de Jaka Lakovic.

Con respecto a la BCL, Unicaja y Tenerife tendrían su plaza asegurada por la clasificación en ACB. Si el Gran Canaria da el paso, las condiciones deportivas también las cumple. Así que habrá que esperar a cómo termina de configurarse la tabla en la Liga Endesa, que desde un primer momento garantiza a dos o tres candidatos al título.

La respuesta a todas las preguntas la tendrá el board que organizará la BCL en junio para decidir los participantes de la temporada 23/24. El Unicaja estará y el nivel de la competición de la FIBA solo hará crecer con el paso de los años. La FIBA ya captó a un histórico como el Unicaja y ahora quiere el interés de otros equipos potentes.