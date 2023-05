«No me preocupa para nada que muchos de mis compañeros hayan renovado y yo todavía no»

Yankuba Sima fue la apuesta del Unicaja el pasado mes de enero, cuando Augusto Lima se lesionó de gravedad. El pívot catalán no tenía minutos en el Reyer Venezia italiano y aceptó la oferta de venir a Málaga por esta temporada y una opción para la siguiente. El jugador atiende a La Opinión de Málaga para hablar de la actualidad del club y de qué espera para su futuro.

Han pasado ya algunos días, ¿qué le pasó al equipo en la Final Four de la BCL?

Jugamos mal. Es una lástima porque nosotros y la afición teníamos muchas ganas de levantar un título, pero no estuvimos a la altura. No sé si fue la presión o qué fue, pero jugamos mal el torneo y todavía tuvimos opciones de ganar los dos partidos en las últimas posesiones. Queda temporada y tenemos que mirar hacia adelante

¿Le sorprendió la victoria final del Telekom Bonn?

Para nada. Sabíamos que es un gran equipo. Creo que la gente no estaba concienciada del buen equipo que es Bonn, que domina la Liga alemana y ha dominado la BCL. Ganaron merecidamente.

Se vio al equipo algo cansado en la Final Four. ¿Cómo está el físico y la mentalidad de la plantilla?

Veo al equipo bien. No sé por qué en la Final Four dimos ese rendimiento por debajo de lo habitual. Estamos muy motivados. Físicamente se suele estar más cansado a estas alturas de la temporada, pero estamos bien. Anímicamente ya hemos pasado página de la Final Four y estamos pensando solo en el Tenerife y en conseguir ese cuarto puesto. Veo al equipo con ganas y con ambición.

El domingo llega el Lenovo Tenerife en un partido con la cuarta plaza en juego. ¿Se habla de esto en el vestuario?

Sí, claro que lo hablamos. Sabemos que tener factor cancha a favor es muy importante. Tenerife es un gran equipo que en su pista es muy difícil de batir. Por eso queremos ser cuartos.

A nivel personal, ¿cómo van estos cuatro meses en Málaga?

Súper bien. Estoy muy cómodo en la ciudad. Mis compañeros y entrenadores me han ayudado desde el primer día que llegué. Es algo nuevo para mí llegar a un equipo a mitad de temporada, pero todos me han ayudado para acoplarme e integrarme lo más rápido posible.

¿Qué le pasó en Venecia?

Es pasado y ahora ya estoy centrado en Málaga. Yo allí tenía muy pocas oportunidades para jugar y estoy en un punto en mi carrera en el que necesito crecer y jugar minutos. Fue algo que no funcionó y allí se quedó. No es la primera ni la última vez que un jugador funciona o no funciona según un sistema y unas circunstancias. Yo ya estoy centrado en Unicaja y en ayudar al equipo.

¿Hay tan buen rollo en este vestuario como parece desde fuera?

Es una química espectacular. Muy parecida a la que yo viví la pasada temporada en Manresa. Es un grupo que nos llevamos muy bien. Hay una gran relación entre los más veteranos y los más jóvenes. Hacemos planes fuera de la pista, hablamos mucho... Creo que todo eso luego se nota en la pista.

Últimamente ha mejorado sus porcentajes en los tiros libres. ¿Está trabajando en este aspecto?

Estoy trabajando en eso y en otras cosas como finalizar mejor con contacto, que no lo estoy haciendo muy bien. Tengo que ir mejorando las cosas que se me dan mal y también trabajar mucho en lo que hago bien para hacerlo mejor. Quiero decir también que nunca he sido tan mal tirador de tiros libres como los porcentajes que hice cuando llegué aquí.

Tiene un año más de contrato opcional por parte del club. ¿Le han dicho algo de cara a la próxima temporada 2023/2024?

Todavía no hemos hablado. Lo haremos al final de la temporada. Es verdad que tengo un año más por parte del club. Yo voy a hacer lo que está en mis manos, que es entrenar, jugar y ayudar al equipo.

Pero ¿su deseo es seguir en el Unicaja?

Estoy muy contento aquí, con un grupo increíble y con casi todos los jugadores que van a seguir la próxima temporada. Mi mente ahora está en hacerlo lo mejor posible en este final de Liga. Me importa lo que depende de mí, que en este caso es entrenar y jugar. Solo puedo estar pendiente de lo que está en mis manos.

¿Le preocupa que otros jugadores ya hayan renovado y con usted no haya ninguna decisión tomada?

No es una preocupación para mí. Es más, estoy muy contento por ellos que sigan la próxima temporada. Es una buena señal que sigan tantos jugadores, eso quiere decir que hay un proyecto.

¿Ve al equipo con opciones de avanzar en el play off más allá de cuartos de final?

Veo a este equipo capaz de todo para el play off. No podemos ponernos techo. Ganamos la Copa del Rey en una situación muy difícil ante los «grandes». Tenemos opciones, pero es verdad que tenemos que dar nuestra mejor versión porque Tenerife es un equipo con una gran experiencia y que está a un gran nivel.

¿Sorprendido con el ambiente del Martín Carpena?

Es verdad que los últimos años que vine a jugar a Málaga con el Manresa el ambiente no era muy fuerte. Ahora es increíble. Creo que es una de las mejores aficiones de la ACB. Cuando jugamos en casa nos dan un extra de energía. Son realmente como un sexto jugador. Junto al equipo creo que estamos haciendo un buen trabajo con ellos para defender nuestra cancha y es un factor determinante para nosotros para poder ganar tantos partidos en casa.