Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, compareció en rueda de prensa tras la victoria cajista ante el Tenerife (75-71) y con las ideas muy claras: "Vamos a Bilbao a ganar un partido que podría significar que somos cuartos. No estamos lejos de ellos -Lenovo-, podemos hacer las cosas mucho mejor y eso significa que podemos ganarles a pesar de que tengamos que jugar, si es el caso, dos partidos fuera de casa".

"Creo que hemos hecho un partido bueno, tal vez hemos perdido solidez en los últimos 6/7 minutos del segundo cuarto, que nos ha quitado energía defensiva y les ha permitido el parcial de 2-15 para volver al partido. En el tercer cuarto empezamos sufriendo mucho en el rebote. La segunda parte ha sido un factor importante para que se agarraran al partido y no consiguiéramos el basket average. Nos hemos repuesto con jugadores que todavía no están al 100% y han ayudado mucho", analizó el técnico.

Sin embargo, hubo una acción que lo pudo haber cambiado todo. ¿Qué ocurrió para que Ibon Navarro fuese expulsado por dos técnicas? "Los jueces están para hacer cumplir la ley, pero hay que gestionar algunas cosas. Es un balón que Sima pasa a Dylan, que abandona la esquina, y estoy yo. Si dejo salir el balón fuera, no es saque rápido porque se va a a la grada. No puede ser una expulsión de un entrenador por hacer eso, me parece muy injusto. No tiro el balón para atrás, de hecho bota el balón detrás de mí. Es ridículo", explicó él mismo.

No obstante, el equipo lo sacó adelante y a pesar del físico. "Alberto va entrando, pero sufre para estar y eso que ha hecho un partidazo. Eso hace que Kendrick siga acumulando demasiados minutos y está muy cansado". ¿Supondrá algún problema esa lucha de cuerpo a cuerpo? "Si el partido va a lo físico, tenemos muchas opciones de competir. Cuando el ritmo ha sido alto, hemos estado mejor. Cuando han anotado, no hemos podido correr. El equipo que mantenga su estilo va a tener ventaja en la eliminatoria", valoró pensando en el futuro.

Ahora bien, a pesar de no depender de sí mismo, el Unicaja no le pierde la cara a esa cuarta plaza. "Hemos cosechado una victoria y todavía podemos ser cuartos. No es fácil que Tenerife pierda contra Zaragoza porque es un equipo muy fuerte en casa. Todavía hay que jugar la última jornada", comentó con optimismo. "Tenemos que ganar en Bilbao. Nos la estamos jugando. Si ganamos tenemos alguna opción".

La buena noticia es que, como reconoció el propio Ibon Navarro, el equipo ha vuelto a dar un paso adelante. "Hemos jugado muy buen partido. Hemos hecho cosas mucho mejor que los partidos anteriores. Hay que estar contentos. El deporte y el baloncesto son cosas de pequeños detalles". Y la conclusión de este domingo no puede ser mejor: "Las sensaciones son que le podemos ganar al Tenerife".