¿Jugarán Alberto Díaz y Jonathan Barreiro en el arranque del play off?

El Unicaja afrontará a partir del próximo fin de semana el play off por el título de la Liga Endesa. Tras dos temporadas fuera de la elite, con el equipo y la afición viendo por televisión las eliminatorias por el título de la ACB, los de Los Guindos vuelven a ser ahora protagonistas.

La cuenta atrás para las 21 horas del domingo, hora y fecha previstas para el arranque en La Laguna del cruce de cuartos entre el Unicaja y el Lenovo Tenerife, ya está en marcha. El primer objetivo en estos próximos días para el Unicaja será recuperar físicamente a todos sus jugadores, con especial atención en Alberto Díaz y Jonathan Barreiro, ausentes ambos este martes en Bilbao, en el último partido de la Fase Regular liguera.

Alberto Díaz no jugó contra el Surne por "molestias físicas", según aseguró el club en su sitio web. El capitán cajista ni siquiera viajó hasta Bilbao y se quedó en Málaga recuperando. Habrá que ver cómo evoluciona en estos próximos días, pero hay buenas sensaciones sobre su progresión y su presencia en el partido de Tenerife se da casi por segura.

Con Jonathan Barreiro hay algo más de duda. En realidad, el gallego lleva dos partidos de baja pensando en que este descanso le permita llegar a tiempo para estar el domingo en condiciones de jugar el primer partido del play off. Barreiro tiene una lesión en el recto interno de la pierna derecha. No jugó contra el Lenovo en la penúltima jornada liguera ni tampoco este martes en Bilbao, en el cierre de la Fase Regular. ¿Llegará "Jony" a tiempo para Tenerife? Pues el staff técnico cajista confía en que sí. El alero gallego, desde luego, no está descartado para la cita del domingo. Pero será importante ver cómo sigue su recuperación en estos próximos días para saber si puede o no ayudar al equipo en una eliminatoria en la que el Unicaja necesitará lo mejor de sus 12 jugadores para buscar un hueco en las semifinales. Un objetivo que a principio de temporada no se planteaba ni el aficionado más forofo del club verde y morado, pero que llegados a este punto...