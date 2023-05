"Hemos tenido una gran temporada, pero el trabajo aún no está acabado"

Tyler Kalinoski (Ohio, 1992) fue una de las apuestas menos «mediáticas» que realizó el Unicaja el pasado verano. Sin embargo, ahora es una pieza fundamental sin la que no se habría entendido el camino recorrido hasta aquí por el equipo esta temporada. El jugador estadounidense atiende a La Opinión de Málaga a pocas horas de viajar a Tenerife para disputar ante el Lenovo el primer partido de los cuartos de final por el título de Liga.

Buenas victorias ante Tenerife y Bilbao. No es mala carta de presentación de cara al play off...

Nos sentimos muy bien después de un buen partido ante el Tenerife y una buena victoria contra el Bilbao. Ha sido muy importante ser capaces de volver y ganarle al Tenerife en casa, al Bilbao allí y acumular muy buenas sensaciones después de la Final Four.

Se ha visto de nuevo a un equipo serio en defensa y casi imparable en ataque, como si la seña de identidad estuviera de vuelta.

Creo que nos olvidamos un poco estos últimos meses de nuestra identidad en defensa. En cuanto esta semana hemos vuelto a activar el chip, hemos sido capaces de jugar con una defensa mucho más agresiva y a partir de ahí el ataque ha sido mejor.

¿Se ha aprendido de la Final Four de la Basketball Champions League para manejar la presión?

Sí. También para no ponernos ahora más presión sobre nosotros de la que es realmente necesaria. Creo que nos sobrepasamos ahí en la Final Four. No creo que necesitáramos hacer eso. Lo hemos aprendido y nos ha demostrado que no debemos ponernos presión extra. Lo único que tenemos que hacer es lo que hemos hecho durante toda la temporada y todo irá bien.

Unicaja y Tenerife han logrado 24 victorias en una de las ediciones más competidas de la Liga. Se espera un bonito cuarto de final.

Nosotros hemos ganado dos partidos en nuestro cruce, ellos otros dos. Nos conocemos muy bien y sabemos que tenemos que cumplir al máximo. Va a ser muy duro para los dos equipos. Hacer lo que mejor sabemos hacer y hacerlo de la manera más fácil podría ser la clave tanto en defensa como en ataque. Va a ser divertido, también muy físico, muy duro, pero será divertido de ver.

Pero es el Unicaja el que va jugar solo un partido en casa. ¿Les quita presión?

Estar en la quinta posición puede que nos haga pasar un poco por un rol en el que no somos favoritos. Me gusta pensar que somos capaces de ir a Tenerife y ganar. Volveríamos al Carpena sin presión y con la gente en casa sería más fácil para sentenciar.

¿Qué importancia le da al primer encuentro?

Es clave. Si somos capaces de ir y ganarles, nos quita mucha presión y va toda hacia ellos. Tendrán que venir a Málaga y hacerlo aquí.

¿En qué es mejor el Unicaja?

Nuestra mejor arma es la defensa. Si somos capaces de estar centrados y de mantener ese trabajo, tenemos mucha más habilidad para correr en ataque. Hacerlo bien en ataque será el siguiente paso, pero primero tenemos que conseguir frenar a un equipo con tanto talento como es el Tenerife.

¿Y el Lenovo?

Prefiero no pensar en lo que pueden hacer. Tenemos que centrarnos solo en nuestro trabajo, hacerlo lo mejor posible y poner toda nuestra atención ahí.

Después de 4 partidos, ¿qué puede ser diferente ahora?

Se llevará la eliminatoria el equipo que sea capaz de estar alerta los 40 minutos. En otros partidos hemos jugado muy bien, pero solo durante 35 minutos y hemos tenido otros 5 en los que no hemos sido nosotros, donde estuvimos muy mal. Así que el que pueda llevar a cabo su plan durante esos 40 minutos va a ganar.

¿Se ha hablado en el vestuario de que el equipo lleva cuatro años sin jugar un partido de play off?

Sabemos que Unicaja ha estado lejos de la lucha en los últimos años. Ahora hemos tenido una gran temporada, pero el trabajo aún no está acabado. Afrontamos este play off sin presión.

¿Es un objetivo real jugar la semifinal?

Este equipo ha sufrido mucho en los últimos años. Ahora sabemos lo que somos capaces de hacer y cómo de lejos podemos llegar. Hemos hablado sobre ello, pero todos nuestros esfuerzos están puestos en los dos primeros partidos ante el Tenerife

Así que ¿piensa que la afición puede soñar de nuevo?

Absolutamente. Nosotros también estamos muy emocionados. Ojalá podamos hacer algo importante.

Vuelva por un momento a la pretemporada. Imagine que alguien le hubiese dicho que el equipo, en su primer año de proyecto, iba a acabar la Liga quinto, con el mismo balance que el cuarto, y con cinco victorias más que el sexto. ¿Qué habría pensado?

Después de aterrizar y entrenar con los chicos, sentí algo especial. Se lo dije desde muy temprano a mi familia y a mis amigos, tenemos un muy buen equipo, es un grupo muy especial. Esta temporada lo demuestra. Ahora hay que acabarla de la mejor forma posible.