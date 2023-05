Quedan tres días para que Unicaja y Lenovo Tenerife abran su eliminatoria en el Santiago Martín (domingo, 21.00 horas). Los jugadores de los dos equipos ya han comparecido ante los medios de comunicación, hablarán Ibon Navarro y Txus Vidorrera en la previa y todo parece estar a punto para inaugurar el esprint final de la temporada en Liga Endesa, la lucha por el gran título. No obstante, no solo está a punto lo que es puramente baloncesto. Los cajistas ya saben que van a enfrentarse al infierno canario y es que el conjunto insular ya ha anunciado que se han vendido todas las entradas para el primer encuentro del play off.

En esta eliminatoria en la que los dos equipos se conocen tanto -después de haberse enfrentado en cuatro ocasiones esta temporada-, cualquier mínimo detalle puede decantar la balanza hacia un lado o hacia otro. El acierto en el tiro, la capacidad de correr, quien imponga el estilo... es inevitable poner los ojos en la pista. Sin embargo, hay una cuestión de la que todo el mundo habla y que podría suponer un golpe definitivo tanto para unos como para otros: el factor cancha. Y ahí el Tenerife, al tener la posibilidad de jugar hasta dos encuentros como local, podría golpear primero. Unicaja: sin factor cancha también se puede El club canario ya ha vendido todas las entradas para presenciar el próximo domingo, a partir de las 21.00 horas, el primer duelo entre aurinegros y cajistas. Es de sobra conocido por todos la fiabilidad que han presentado los de Vidorreta esta temporada como locales. El propio Unicaja ya perdió en enero (91-84) en el Santiago Martín. Por lo que si ahora quiere darle un giro de 180 grados a su futuro en las islas, no solo tendrá que ganarle al Tenerife, sino también imponerse a su afición. A la 'marea verde' le tocará responder el próximo jueves, también a partir de las 21.00 horas. Entonces ya se sabrá si el conjunto cajista regresa a Málaga con un balance favorable en el bolsillo o si está obligado a ganar para forzar el tercer duelo de la eliminatoria. Lo que es seguro, por lo pronto, es que en Tenerife esperan con muchas ganas, y de paso con un lleno de bandera, la visita de la entidad de Los Guindos.