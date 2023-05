«Puede que nos venga bien no ser favoritos para esta eliminatoria»

Kendrick Perry (Ocoee, Florida, 23 de diciembre de 1992) es una de las sensaciones de este Unicaja 2022/2023 e incluso de la Liga Endesa. El base norteamericano de pasaporte montenegrino ya ha activado la cuenta atrás para el inicio del play off de cuartos de final por el título. Solo una horas antes, atiende a La Opinión de Málaga en el Palacio Martín Carpena.

¿Cómo está el equipo para el play off?

Estamos relajados porque el objetivo era jugar el play off y lo hemos conseguido. Los últimos dos partidos contra Lenovo y Bilbao hemos jugado el estilo de baloncesto que nos gusta. Creo que llegamos en un buen momento.

¿Es Tenerife favorito por tener el factor cancha a su favor?

Desde fuera puede parecer que Tenerife tiene una ligera ventaja por tener dos partidos en su cancha, pero Unicaja ha demostrado que puede jugar en ambientes hostiles, que fuera de Málaga también somos competitivos y está claro que podemos ganar en Tenerife. Vamos a intentarlo.

¿Cuáles pueden ser las claves de la eliminatoria?

Tenemos que jugar a lo que nos gusta. Tenemos que correr, presionar en defensa y disfrutar. Tenemos que tratar de molestar al Tenerife. Que sea un partido duro para ellos.

Marcelinho Huertas es uno de los jugadores más importantes del Lenovo. ¿Qué hay que hacer para frenarlo?

Marcelinho es el motor del «coche», pero sería un error decir que el Tenerife es solo un jugador, es más que Marcelinho. Lo sabemos y tenemos que estar muy pendientes de todos sus jugadores.

En la Copa del Rey el Unicaja no era favorito. Ahora, tampoco, ¿es eso una buena noticia?

Puede ser que nos venga bien no ser los favoritos para esta eliminatoria, pero jugar con presión es algo que no nos debe importar. Lo que tenemos que hacer es disfrutar del momento y jugar lo mejor posible.

¿En qué es mejor equipo el Unicaja respecto al Lenovo Tenerife?

Obviamente si jugamos rápido eso nos puede favorecer. Pero creo que nuestra ventaja puede ser que tenemos un equipo coral en el que cualquiera puede ser importante. Un día es un jugador y otro día, otro. No dependemos de nadie en especial y cualquiera puede ser MVP.

¿Y en qué es mejor el Lenovo?

Ellos tienen la ventaja de que son un grupo que lleva mucho tiempo unido, tienen mucha experiencia y eso les puede hacer afrontar mejor mentalmente la presión de una eliminatoria así.

El apoyo de la afición en el Carpena y en las redes sociales, incluso cuando juego peor, me da mucha fuerza

Para pasar a semifinales hay que ganar un partido en Tenerife. ¿Es más fácil ganar el primero o el tercero?

Es muy difícil ganar cualquiera de los dos. En realidad será difícil incluso el que juguemos contra ellos en el Carpena. Debemos ir partido a partido. Obviamente si ganamos el de este domingo, mucho mejor. Pero hay que ir paso a paso.

Se ha convertido en un ídolo para los aficionados del Unicaja. Usted siempre es uno de los jugadores más ovacionados en los partidos. ¿Sorprendido por ese apoyo de la «marea verde»?

Estoy muy agradecido por el apoyo que recibo. En general todo el equipo siempre juega con mucho ánimo de nuestros fans. Noto el cariño de la gente no solo en los partidos, después en las redes sociales me llegan también muchos mensajes de apoyo, incluso cuando he jugado peor. La verdad es que me dan mucha fuerza para seguir trabajando por el equipo y también por la afición y la ciudad.

No pienso que España sea un país racista, nunca he tenido ningún problema con este asunto desde que llegué a Málaga

Últimamente se está hablando mucho en el mundo entero sobre España y sobre racismo, después de lo ocurrido con Vinicius hace unos días en Valencia. ¿Ha recibido desde Estados Unidos mensajes en estos días de familia o amigos sobre este asunto? ¿Ve el racismo como un problema en España, como se está diciendo ahora en Brasil y otros lugares?

Nadie me ha hablado de esto. Mi familia estuvo hace muy poco aquí durante la Final Four y se fueron encantados del trato que recibieron. Saben cómo es España. Desde que llegué a Málaga no he tenido ningún problema. Es verdad que es una pena cuando ocurren estas cosas, como la que pasó el otro día con Vinicius. Espero que con el tiempo esto se solucione.

¿Para usted España es un país racista?

No. Nunca he recibido ningún mensaje ni ningún insulto racista. Sé que esto existe por desgracia, pero por suerte no he tenido ningún problema con esto desde que llegué. No tengo ningún problema con esto.