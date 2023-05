El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, compareció en rueda de prensa previa al inicio del play off de cuartos de final por el título entre su equipo y el Lenovo Tenerife, una serie que se presenta muy igualada entre dos equipos que se conocen bien, tras cuatro partidos ya este mismo curso entre ambos.

Navarro cree que el equipo se encuentra en buenas condiciones, aunque la presencia de Alberto Díaz y Jonathan Barreiro, no está todavía asegurada: ¨Alberto lo tenemos todavía un ´poquito´ entre algodones por una sobrecarga en el gemelo, provocada por los problemas que ha tenido en el tobillo izquierdo, tenemos que ir con precaución con él y Jonathan se encuentra mejor. Vamos a ver si conseguimos que entrene con sus compañeros y nos pueda ayudar".

¨Ojalá tuviéramos la preocupación de si Alberto pudiera jugar las semifinales y la final de Liga ACB, pero no es el caso, pensamos en el partido del domingo y del jueves porque son los únicos que vamos a jugar seguro, vamos a hacer un esfuerzo para que Alberto pueda estar el domingo, y si no es así será para que tenga más posibilidades de que esté el jueves. No miramos mucho más allá, no tenemos la capacidad de poder guardarnos un jugador para semifinales, me parece un atrevimiento tremendo.Vamos partido a partido. SI Alberto y Jonathan no pueden jugar el domingo el equipo tiene recursos, aunque no es en lo que se encuentre más cómodo, para jugar y competir, esa es la buena noticia, la mala es que somos un equipo que los necesitamos a todos¨, aseguró el técnico verde.

Respecto al inconveniente de jugar esta serie con el factor cancha en contra, el entrenador del Unicaja cree que es un aspecto que no tiene por qué ser decisivo: ¨Cuando juegas tantos partidos contra el mismo rival el factor cancha se diluye un poco, pero está claro que a mi me gustaría jugar en el Carpena dos partidos. Sentimos que es muy difícil ganar en el Santiago Martín, pero que podemos hacerlo. Vamos aprendiendo a jugar poco a poco contra ellos, porque es difícil, al final, tienes esa sensación de que dependes mucho de su acierto, sobre todo del de 3 puntos, que ha sido un factor clave en los partidos que hemos perdido contra ellos, además del ritmo, es difícil predecir lo que va a pasar¨, concretó.

Navarro habló sobre el recurso de poner a Tyson Carter de base: ¨Ha sido un recurso por los problemas que hemos tenido, yo creo que él ha tenido buenos partidos de "1", también porque ha tenido más el balón en sus manos, en esos partidos ha tenido una exigencia defensiva menor, el nivel de presión al que le he han sometido en ese puesto ha sido menor. Creo que es necesario contextualizarlo todo. Todavía tiene 25 años, puede desarrollar más su juego, debe mejorar en ese puesto de "1" en condiciones más adversas, pero creo que lo puede hacer¨

Navarro, para terminar, repasó los objetivos del equipo al principio de temporada y lo conseguido hasta ahora, teniendo claro que ¨hay que ser coherentes y que no podemos perder de vista de donde venimos y que es el primer año de un proyecto, Nosotros sentimos que para ser nuestro primer año con el proyecto, los objetivos se han cumplido, esa es la parte buena y la que, seguramente, no entendimos antes de la Final Four¨, finalizó.