Lenovo 59-72 Unicaja: A solo un paso de la semifinal

En plena noche electoral, pendiente todo el mundo de qué alcalde ha salido en su pueblo, el Unicaja "lió el taco" en La Laguna en el arranque del play off de cuartos de final por el título de la Liga Endesa. Los verdes, gracias a una defensa memorable, ganaron 59-72 en la habitualmente inabordable pista del Lenovo Tenerife, recuperan ahora el factor pista y tendrán el próximo jueves, a las 21 horas, en el Palacio Martín Carpena, la opción de cerrar su pase a semifinales... si es que repiten triunfo contra los insulares. ¡Qué locura de equipo! ¡Qué locura de temporada! ¡Qué locura de todo!

La verdad es que fue un arranque de play off perfecto. Imposible imaginar un guion mejor. Y es que el equipo mostró en estos primeros 40 minutos de la eliminatoria su versión más top para superar al rival y también la atmósfera durísima que se encontró en un pabellón en el que la afición chicharrera apretó de lo lindo para ayudar a su equipo, aunque hay que reconocer que fue perdiendo fuelle a medida que el Unicaja robaba balones, cogía rebotes y metía canastas.

Apareció en Tenerife el mismo Unicaja que vimos en Badalona en febrero. Ese que juega un baloncesto serio, que comete pocos errores, que defiende como si no hubiera un mañana, que tira de recursos en ataque y que exhibe un fondo de armario infinito. Ese fue el que se plantó sobre el parqué del Santiago Martín el día "D" y a la hora "H".

El equipo rozó la perfección. Fue superior desde el minuto 1 al minuto 40, dio una lección de baloncesto y jugó con una intensidad que fue imposible de aguantar para su rival, al que convirtió en un "juguete roto" en manos cajistas.

Las defensas mandaron desde el arranque. Fue complicadísimo anotar canastas para unos y para otros. Sobre todo en el cinco contra cinco. El Unicaja dominó el rebote y eso le permitió correr y poner una primera ventajita que ya obligó a Vidorreta a parar el partido: 7-13. Siguió el guion muy parecido hasta el final del primer cuarto, 9-13. Malos porcentajes, muchos balones perdidos y dos equipos buscando su sitio en el partido, resumen de esa puesta en escena del play off.

Un 0-5 de salida en el segundo acto provocó el +9 para los de Los Guindos: 9-18. Muy bien atrás el Unicaja en la defensa a Shermadini, inédito hasta ese momento. El Unicaja acertó un par de veces desde el 6.75 y el equipo se disparó en el marcador. El +14 fue gloria bendita, 15-29. Siguió el equipo "muriendo" en cada defensa, jugando agresivo e intenso hasta llevar el partido a un interesante 20-32 al descanso.

El Unicaja no dio opción al rival

La vuelta del intermedio tenía pinta de que podía ser clave. El Unicaja no se arrugó. Al contrario, la ventaja siguió subiendo. Solo Diagne, un habitual actor secundario en el equipo canario, encontró el aro cajista con cierta regularidad, pero los verdes se pusieron 20 arriba a 3.20 del final del tercer cuarto, 30-50. El sufrimiento del Lenovo fue continuo y el Unicaja entró en los 10 minutos de la verdad con 18 de ventaja: 36-54.

Faltaba solo el último empujón. El golpe de gracia. Las rotaciones de Navarro permitieron al equipo no frenar su ímpetu y llegar al minuto 40 sin ningún agobio. El 59-72 final lo dice todo. Recital estratosférico de un equipo al que no se le ve techo en este play off. Jugando como este domingo... (cada uno que acabe la frase).

Pero ¡ojo! que no hay nada hecho todavía. Este 0-1 a favor de los verdes es oro puro, pero aún no vale para nada. Hay que rematar con otro triunfo más. Los cajistas tendrán el jueves la primera oportunidad en un Carpena en el que no va a caber ni un alfiler. Ojalá estemos en la cuenta atrás de otra noche inolvidable junto a la "marea verde".