Tenerife-Unicaja: Llegó el momento de la verdad

Clasificación a la Fase de Grupos de la Basketball Champions League, título de Copa del Rey en Badalona, Final Four continental... y ahora los cuartos de final del play off de la Liga Endesa con un interesante Lenovo Tenerife-Unicaja (21.00 horas/Movistar). La temporada cajista ya es excepcional. Se ha estado luchando desde el mes de septiembre por todos los objetivos, incluso ha superado las expectativas iniciales con hitos como el de Badalona, pero parece no ser suficiente para un equipo hambriento que a estas alturas tiene sed de más.

Que nadie piense que ha sido fácil llegar hasta aquí -porque hay que tener en cuenta que hacía cuatro años que no se estaba-. Los de Ibon Navarro han culminado la Fase Regular con un excelso balance de 24 victorias y 10 derrotas. Es más, el mismo que el cuarto clasificado, al que se enfrenta desde hoy en una eliminatoria que comenzará en las islas al mejor de tres partidos. Solo faltó una canasta más en el duelo entre ambos del domingo pasado en Málaga para que los cajistas tuvieran el factor cancha a su favor. Una pena.

A partir de hoy, nada de lo vivido anteriormente vale para nada. Lo único que hay tener muy claro es que vamos a presenciar una batalla de tú a tú, en la que ningún equipo es muy superior a su rival y donde no hay secretos. Cajistas y aurinegros se han enfrentado ya esta temporada un total de cuatro veces con dos victorias para los de Ibon Navarro -Copa y el segundo de Liga- y otras dos para los de Txus Vidorreta -el primero de Liga y Final Four-. Por lo que todo el mundo ha mostrado sus cartas, no hay ningún secreto para nadie y se saben cuáles son las debilidades y las fortalezas del rival.

Así que las claves están muy claras. El Unicaja sabe que si consigue imponer su ritmo de vértigo en la pista va a tener muchas posibilidades de sacar adelante la eliminatoria. Sin embargo, primero tiene que defender muy bien para dificultar los tiros a los canarios y partir de ahí proteger el rebote defensivo para después correr. Y ahí será esencial frenar a la pareja Marcelinho-Shermadini. Ya se hizo para ganar el pasado domingo y cualquier aspiración de hacer algo grande pasa por repetir conceptos. Sin olvidar cuestiones básicas como el físico o el acierto en el tiro.

Lo que no está al 100% seguro es la presencia sobre la cancha de Alberto Díaz y Jonathan Barreiro. Todo apunta a que podrían ayudar al equipo porque, como dijo el propio entrenador, tan solo hay que pensar en los dos primeros partidos de la eliminatoria. Si se avanza en la competición, ya se verá, pero lo importante es el ahora y sería fundamental tener al equipo al completo.

Tenerife, enemigo muy conocido

A nadie le va a pillar de imprevisto el Tenerife. Un rival conocido por todos, pero al que ya no hay que tenerle miedo. A su favor van a tener empezar en un Santiago Martín para el que no queda ninguna entrada desde el jueves. No obstante, esa presión podría volverse en su contra si el Unicaja consigue anotar la primera victoria en su casillero personal. De ahí que el primer partido sea fundamental, pero no creen los técnicos que el factor cancha vaya a ser decisivo.

Quien sí que lo podría ser es el recientemente nombrado MVP de la Liga Endesa 2022/2023: Giorgi Shermadini. El georgiano ha sido históricamente uno de los grandes dolores de cabeza de los cajistas en todos sus partidos. Su conexión con Marcelinho Huertas parece imbatible, «el dúo más desequilibrante» de la ACB les definió Alberto Díaz.

No obstante, no hay que pasar por alto los centímetros de Fran Guerra, el acierto de Sasu Salin, el descaro de Bruno Fitipaldo, el uno contra uno de Jaime Fernández, el talento de Leandro Bolmaro, el físico de Elgin Cook, la veteranía de Joan Sastre o la fiabilidad de Aaron Doornekamp y Tim Abromaitis. Eso sí, también llegan con dudas físicas. Doornekamp y Fitipaldo acabaron ‘tocados’ el último encuentro de Liga por golpes y Jaime ha sido baja algunas sesiones por gastroenteritis.

Así que la lucha está servida. Esta eliminatoria tiene todos los ingredientes para ser preciosa y el ganador se la llevará por pequeños detalles. El primer golpe llegará en Tenerife y el segundo -quién sabe si definitivo- el jueves en Málaga. Que gane el mejor...