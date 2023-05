Pendientes de Alberto Díaz y Jonathan Barreiro

La resaca después del triunfo absoluto del Unicaja en la pista del Lenovo Tenerife (59-72) está siendo de dulce. El conjunto cajista ya ha recuperado el factor cancha y ahora tiene en su mano dar el golpe definitivo en el Martín Carpena con el apoyo de su afición. Esa clave de la que tanto se había hablado en favor de los canarios y de la que en estos momentos disponen los malagueños para cerrar con una nueva victoria la eliminatoria de cuartos de final del play off de la Liga Endesa. Sin embargo, en mitad de esta fantasía, hay un par de nubes.

¿Cómo están Alberto Díaz y Jonathan Barreiro? ¿Van a poder jugar este jueves? Esa es la gran duda que no solo tiene la afición, sino también el propio cuerpo técnico. Parece inimaginable que el equipo enseñara esa faceta defensiva tan espectacular en La Laguna con la ausencia de dos de sus grandes ‘muros’, pero ahora es tan importante gestionar el regreso a las pistas del base y del alero como ser consciente de la oportunidad que hay para rematar los cuartos.

Precisamente, el hecho de haber ganado -y con una sorprendente suficiencia- al Tenerife hace que la necesidad de arriesgar a cualquiera de los dos jugadores sea ahora más reducida. Ibon Navarro ha explicado en los últimos días que el Unicaja solo tiene marcado en su calendario los dos primeros partidos ante los aurinegros. Ahora, con la eliminatoria 0-1 en favor de los cajistas, hay que pensar muy bien qué hacer con los tocados.

La situación con ambos es muy diferente. El capitán es con el que menos se quiere arriesgar. De hecho, no estuvo incluido en la convocatoria este domingo y fue Mario Saint-Supéry el que se vistió de corto para suplir su baja entre los 12. El base malagueño sufre una complicada sobrecarga en el sóleo, cuya única recuperación es descansar. Por lo que, sabiendo que el encuentro en el Palacio no es decisivo para el futuro cajista en la ACB, el cuerpo técnico podría plantearse reservar otra vez a Alberto para un hipotético tercer partido o ya de cara a la semifinal.

Con Jonathan Barreiro hay algo más de optimismo. El gallego padece una lesión en el recto anterior de su pierna derecha, pero sí que estuvo ya en el banquillo con la posibilidad de jugar algún minuto. No obstante, la abultada victoria, la sensación de dominio plena y el ritmo aplastante hicieron que no fuera necesario forzar al alero a jugar unos minutos. Ahora bien, su presencia en el segundo encuentro no está ni mucho menos descartada, sino todo lo contrario.

La disponibilidad de ambos al final la va a determinar la evolución que los dos tengan a lo largo de estos días. La plantilla descansó este lunes en su regreso a Málaga y el martes volverán a los entrenamientos. Según sean las sensaciones, Ibon Navarro contará con alguno de ellos, con ambos o en el peor de los casos con ninguno. Sin embargo, será una decisión de última hora y que habrá que tomarla teniendo en cuenta el nivel físico que plantea el cruce ante los tinerfeños.

Así que es cuestión de poner en una balanza si ‘arriesgar’ para sellar el pase a las «semis» o afrontar el partido con los mismos 10 que ‘barrieron’ al Lenovo este domingo. Por lo pronto, el 0-1 hace la decisión más ligera... y no es una mala señal.