El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, compareció este miércoles ante los medios en la previa al partido del segundo partido del play off de cuartos de final contra el Lenovo Tenerife, al que ganó 59 - 72 en el primer choque de la eliminatoria, lo que le deja a las puertas de semifinales.

¨Tenemos 2 opciones para ganar un segundo partido que nos daría la eliminatoria. No creo que tengamos que ir al partido pensando es hoy, o tenemos que ganar sí o sí, todo esto te puede llevar a que las cosas no empiecen bien, la frustración , la preocupación... Nosotros de lo que tenemos que preocuparnos exclusivamente es de lo que tenemos que hacer, nos vamos a encontrar un rival que ha tenido tiempo para prepararse y ni mucho menos este partido va a ser como el del domingo¨, aseguró el técnico cajista.

Ibon sigue igual de neutro con el tema de las molestias de Alberto Díaz y de Jonathan Barreiro: "Pueden tener el alta médica y es genial, pero ahora mismo estamos en un punto de la temporada en el que no hay que pensar en invertir en recuperar jugadores, no hay más que mañana, y después de mañana veremos si hay domingo o no hay domingo. Entonces, no tiene sentido pensar en el futuro, si vemos que están preparados contaremos con ellos o no, porque el equipo tiene la capacidad de tener herramientas cuando faltan jugadores", recordó.

Navarro tiene muy claro que el partido del domingo no va a repetirse, cree que el Lenovo llegará a Málaga con un "punto más de energía" por la situación de que los rivales deben darlo todo para poder alzarse con la victoria. Ibon destacó que se van a a encontrar a un equipo "con más dureza, con más acierto, estoy seguro. Y espero que nosotros también seamos capaces de mejorar algunas cosas: los tiros libres, el tema de las pérdidas aunque estas a veces se producen por nuestro estilo de juego, otras veces es por fallos nuestros, como el exceso de bote...".

El míster también fue cuestionado por la condición de los jugadores en este final de temporada, unos jugadores que Ibon cree que están "frescos de la cabeza, que es lo más importante, frescos de piernas y los veo con pocas ganas de irse de vacaciones". El entrenador ha confesado que hacer una planificación física para que el equipo se encuentre bien a estas alturas es una tontería, porque cree que para llegar bien a este tramo se necesita estar bien el resto de la temporada. Ibon no ha cambiado tampoco el discurso sobre el rival, este es el 6º partido de la temporada en el que se enfrentan el Lenovo Tenerife y el Unicaja, pero él piensa que: ¨las claves son las mismas, el equipo que imponga más su ritmo, su estilo de juego, creo que el acierto que pueden tener desde la línea de 3 puntos es otra clave..."

Respecto al ambientazo que se va a vivir en el Martín Carpena, Navarro se mostró cauto. "Ya hemos visto que pasa con la sobreexcitación y con ese mensaje de no se puede fallar, de que tenemos que ganar, eso no son más que trampas mentales, te sacan de estar centrado, de lo que tienes que hacer. Espero un gran Martín Carpena, seguro que nos van a ayudar, ojalá podamos darle una alegría y ojalá que se respire un ambiente de fiesta, pero eso no nos va a hacer ganar porque si".

Navarro no cree que la ansiedad puedan pesarle al Lenovo, a pesar de su situación límite: ¨Yo creo que es un equipo con experiencia, que se ha visto tantas veces en situaciones así que no lo creo. Insisto, no creo que ellos estén en una situación mental de decir: es un fracaso si no ganamos. Esta es una eliminatoria en la que los dos equipos hemos hecho una muy buena temporada, pero no creo que haya esa necesidad por parte de los dos equipos de es una obligación pasar, no es una obligación pasar a semifinales, es una ilusión para los 2, entonces eso, unido a la experiencia que tienen ellos, no creo que vayan a acusar un estado anímico que haga que se precipiten¨.

Navarro también habló de la defensa que mostró el equipo en Tenerife, que rozó la perfección y que fue una de las claves para ganar el primer punto de la serie. ¨Hay mucho trabajo, muchos vídeos, muchas imágenes, muchas horas con los asistentes, muchas discusiones, muchos mensajes por Whatsapp, muchos vídeos y muchos audios; son muchas discusiones detrás de cada partido, mucho tiempo, apuestas, riesgos e incertidumbre, pero al final hay seguridad de que va a ir bien".