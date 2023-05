Unicaja-Lenovo: El "Factor Carpena" tiene la llave

A mitad de septiembre pasado, cuando arrancó la temporada, el Unicaja era un mar de dudas. No se sabía si iba a jugar en Europa, no se sabía cómo iban a encajar tantos fichajes recién llegados, no se sabía si había talento suficiente para competir con los mejores y era una incógnita todavía mayor saber qué respuesta popular iba a tener el nuevo proyecto 2022/2023 en una afición hastiada y desencantada con un equipo incapaz de dar a su gente una sola alegría desde los tiempos previos a la aparición del maldito Covid en nuestras vidas.

Este jueves primero de junio, 8 meses largos después de aquel arranque, el Unicaja y su afición tienen ante sí una cita muy especial. Y es que el equipo verde luchará, por estar de nuevo en unas semifinales de la Liga Endesa. Desde 2017 no es el Unicaja uno de los 4 mejores equipos de España. Y ese es el premio que tendrán los cajistas a tiro si ganan de nuevo al Lenovo Tenerife y se apuntan el 2-0 en el cruce de cuartos de final. Lenovo 59-72 Unicaja: A solo un paso de la semifinal Estamos ante 40 minutos -si no hay prórroga- de emociones fuertes. El «Factor Carpena» será una ayuda extra para el equipo. El lleno está garantizado. Más de 10.000 aficionados se lo van a dejar todo en la grada para aupar a los suyos rumbo a la ansiada semifinal. Se prevé ambiente de gala en el Carpena al que no le ha importado absolutamente nada lo intempestivo del horario, más propio de un concierto de Coldplay que de un partido de baloncesto. Un guion de partido diferente El Unicaja ya sabe a qué atenerse. Es fácil prever que la imagen del Lenovo Tenerife en este segundo partido de la serie será muy distinta a la del día del estreno del play off. Para ellos es un partido a vida o muerte y la exigencia que le van a plantear al Unicaja durante los 40 minutos va a ser máxima. El equipo de Navarro tiene que tener paciencia, meterle ritmo al partido y acercarse lo más posible a la imagen del domingo pasado en lo que es actividad defensiva y lucha por el rebote. Si el Unicaja está al mismo nivel que en el primer partido, es complicado que se le escape el pase a "semis". El plan de partido está claro. Muy fácil de decir, pero no tan fácil de ejecutar. Pendientes de Alberto Díaz y Jonathan Barreiro En las horas previas, la incógnita es saber si Alberto Díaz y Jonathan Barreiro estarán en condiciones de jugar. Es evidente que por sus problemas físicos no están al cien por cien, pero la duda es si al menos podrán ayudar algunos minutos. Habrá también que ver cómo llega un Lenovo, con problemas estomacales el pasado domingo y que viene herido para jugar un partido sin red para ellos. La cita es a las 21 horas. Una hora que solo le viene bien a los de Movistar. Mañana hay que ir al cole, al «insti» y a la «uni». También hay que trabajar y madrugar mucho. Pero todo eso será mucho más llevadero si el equipo es capaz de ganar al Lenovo y se cuela en semifinales. Seguro que el fiestón después del bocinazo final no se lo pierde nadie, a pesar de que sea a costa de un ratito menos de descanso y de sueño. A ver qué pasa...