Ibon Navarro tuvo un día completo, logró el pase a semifinales y además mientras se jugaba el partido fue tío. El técnico cajista comenzó felicitando al Lenovo Tenerife por "una muy buena temporada" y luego elogió el cambio de "energía" de sus jugadores a partir del segundo cuarto: "El segundo cuarto ha sido una barbaridad, hemos hecho una defensa increíble".

Felicitación al rival

"Felicitar al Lenovo Tenerife por una muy buena temporada, un espejo para nosotros. Siguen con su proyecto, cada año son mejores. Una buena imagen en la que mirarnos para que esto no sea cuestión de un año".

Día redondo

"Felicitar al equipo por el trabajo, habla muy bien de las personas que hay ahí dentro. Voy a dar un abrazo a mi hermana que ha dado a luz a las 22.15 de la noche. Soy tío".

Claves de la remontada

"Han salido muy preparados para castigarnos. Sabían lo que tenían que hacer. Cuando lo hemos reconocido y nos hemos ajustado no han podido seguir haciéndolo. Han tenido un inicio brillante. Si tienen acierto, puede pasar. Hay un tiempo muerto en el que 'Djedo' me dice que no entre, han hablado ellos. Han cambiado en cuanto a energía. El segundo cuarto ha sido una barbaridad, hemos hecho una defensa increíble. Empezamos a correr, nos lo pasamos bien, nos pasamos la pelota. Ha sido un festival de energía y del baloncesto que nos gusta hacer. Ha cambiado ahí la energía del partido. El equipo ha estado muy sólido. Ha sido un partido para disfrutar nosotros, el público".

Grupo

"Barreiro estaba preparado para jugar en Tenerife, arriesgando, pero no podemos volvernos locos. Tenemos una plantilla de 13 y tenemos que poner a jugar a los que estén bien. Melvin estuvo muy bien el otro día. Bendito problema, tenemos a muchos jugadores muy bien. Ha entrado con mucha energía. Ha sido el Jonathan de todo el año. Todo el mundo está preparado. Hacen lo que ellos saben que el equipo necesita de ellos. Hay muchos jugadores metidos".

Recuperar el estatus

"Este club fue campeón de Liga en 2005. No se trata del qué, me gusta hablar de cómo lo estamos haciendo. Todos los jugadores sacrifican cosas individuales, nadie se enfada por no jugar, nadie mira los minutos y los puntos que mete. Como entrenador, verlo desde dentro es muy gratificante. Es único. Lo otro son resultados. Difícilmente el año que viene haya los resultados de este año, pero ojalá el cómo sea igual".

Rival y preparación

"Valencia no ha dicho su última palabra. Si son capaces de forzar el tercer partido, veremos. Empezaremos el sábado a preparar el partido, ya sea aquí contra Valencia o en Barcelona. Es bonito que haya mucha gente opinando, pero nos tenemos que aislar de lo bueno y lo malo. Somos un estado de ánimo y preferimos controlarlo nosotros".

Descanso hasta las semifinales

"No es importante. Habéis visto entre el primero y el segundo cuarto un cambio de energía. Lo importante es que el equipo juegue partidos, y veremos cómo estamos. Que no se nos acabe el hambre. Ya no vas a cambiar tu forma de jugar. El equipo tiene velocidad de crucero. Veremos".