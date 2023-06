Ver así el Martín Carpena recuerda a tiempos pasados. El Unicaja ha recuperado a su gente, un activo de valor incalculable para que los éxitos vuelvan al baloncesto malagueño. 10.602 almas verdes -lleno absoluto- empujaron a los de Ibon Navarro a aplastar al Lenovo Tenerife y conseguir el pase a semifinales.

El público malagueño estuvo a la altura de las expectativas. Abarrotó el Palacio de los Deportes, no dejó ni una entrada libre en las taquillas, y alentó a los suyos desde el calentamiento y hasta el último segundo del partido. No era para menos, el Unicaja volvía a jugar en el Carpena un partido de play off de Liga Endesa cuatro años después, y el ambiente recordó al de las noches más grandes que ha visto este pabellón.

La ocasión lo merecía. Tras la gran victoria conseguida el pasado domingo en La Laguna, los de Ibon Navarro tenían la oportunidad de cerrar la eliminatoria en su feudo para avanzar hacia las semifinales de la Liga Endesa. El experimentado público malagueño lo sabía, y era conocedor de que tenía que aportar su granito o granazo de arena para que el triunfo se quedase en casa.

El aspecto del Carpena semana tras semana es una de las cosas más importantes que ha recuperado el club esta temporada. Las victorias y los títulos son muy importantes, pero recuperar a su masa social y que esa ilusión perdure en el tiempo es el primer paso de los próximos éxitos que deben llegar en el futuro para el Unicaja. Con más de 10.000 almas apretando en el Palacio todo es más fácil.

No cabía un solo alfiler en el Martín Carpena. La charanga llevaba la voz cantante y el resto del pabellón seguía los cánticos, apretando cuando tocaba, con cada canasta, cada buena defensa o cada tiempo muerto donde había que hacer presión al rival. El ‘Factor Carpena’ fue clave cuando la cosa se puso fea, vital para el equipo en la remontada del 13-22 al 27-23. Y luego ya se dedicó a seguir animando y a disfrutar de un auténtico partidazo de los suyos, que no dieron opción a un gran equipo como es el Lenovo Tenerife. «Esta es la afición del equipo campeón», se escuchó cuando el speaker anunció que había congregadas 10.602 en el Carpena. «Ibon tiene un plan, Ibon tiene un plan», así despidió el público a los suyos tras lograr el pase a semis. Fiesta completa en el Palacio.

Homenaje a las campeonas

Hubo tiempo hasta para reconocer el título liguero conseguido el miércoles por el Costa del Sol Málaga de balonmano femenino. Las jugadoras, cuerpo técnico y la presidenta del club, Pepa Moreno, fueron ovacionadas por todo el Carpena al grito de «¡Campeonas, Campeonas!».