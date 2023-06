Tyler Kalinoski *****. El mejor. En un play off en el que los tiradores están de moda, Tyler Kalinoski recordó que él es uno de los grandes especialistas en la materia. 21 puntos con la sensación de haber metido 35 ó 40. Para el recuerdo los 5 que metió en el comienzo del segundo cuarto. Suyo fue el inicio de la remontada y suyas son las semifinales.

Kendrick Perry *** La enésima exhibición de la temporada. Después de vestir la camiseta de las ‘panteras’ como homenaje a las vigentes campeonas en el calentamiento, cogió su equipación del Unicaja cual superhéroe y destrozó otra vez a la defensa canaria. 16 puntos y a por el próximo que venga. ¿Desde cuándo no había un base así en el Unicaja?

Tyson Carter *** Fue el más irregular del equipo en cuanto al tiro, pero no le importó para ser esencial en la movilidad del juego. Lo hizo otra vez de base ante la baja de Alberto y repartió 6 asistencias. Al menos, estuvo con más confianza

Darío Brizuela *** Las cuatro faltas personales hicieron que su partido fuese más corto de lo esperado, pero los 13 puntos los dejó. Ha perdido ese ‘miedo’ al Tenerife. Ahora es él el que arrasa. Imparable a cambio abierto, descomunal.

Nihad Djedovic *** 9 puntos, 5 rebotes y una planta sobre la pista descomunal. Pura experiencia, esencial en este tipo de encuentros que necesitan de cabeza y control. Frenó a Cook, le encontró el punto a Bolmaro... los secó a todos.

Jonathan Barreiro *** Si los puntos fueron de Kalinoski, el corazón y la garra del Carpena llevó el nombre de Jonathan Barreiro. ¿Alguien se acordó de que venía de lesión? Se tiró al suelo, peleó por cualquier rebote, se pegó con todo y con todos...

Melvin Ejim *** Melvin Ejim es la piedra angular sobre la que gira la obra de arte que es la defensa cajista. Puro músculo, inquebrantable para muchos. Pero, además, redondeó la noche con una maravillosa actuación en ataque con 12 puntos en forma de bandejas, penetraciones, tiros a media distancia...

Will Thomas *** A Will Thomas le gustan los play offs, Will Thomas quiere jugar los play offs y ahora está encantado con disputar unas semifinales de la Liga Endesa. La remontada desde el trabajo atrás también lleva la firma de su nombre.

Dylan Osetkowski *** El mejor Dylan Osetkowski ha llegado para disputar la fase más decisiva de la temporada. Ya no son solo sus números (10 puntos y 7 rebotes), es la intensidad defensiva que le aporta al partido, la inteligencia para meter manos, para proteger el aro... Soldado incombustible.

David Kravish *** Partido discreto del ‘45’ cajista para lo que en él suele ser habitual. 6 puntos y 4 rebotes. No obstante, importante para contener a los interiores del Tenerife. La dupla que forma con Osetkowski es letal.

Yankuba Sima *** Sus 0 puntos y 1 rebotes están muy lejos del verdadero impacto que tuvo sobre la pista, aunque tampoco fue el Sima del primer encuentro. El paso adelante que ha dado en estos play offs es muy importante.