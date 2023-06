El Unicaja "ficha" a Alberto Díaz para las semifinales de la Liga

El Unicaja puede cerrar en las próximas horas un "fichaje" de campanillas para la semifinal liguera contra el Barça que arrancará este próximo miércoles en el Palau Blaugrana. Alberto Díaz, ausente en los dos partidos del play off de cuartos de final contra el Lenovo Tenerife por lesión, ha mejorado de sus problemas musculares y toda hace indicar que será uno más de los 12 convocados por Ibon Navarro para el arranque de "semis" contra el cuadro culé.

El capitán ha tenido una sobrecarga en el sóleo que le impidió ya jugar el último partido de la Fase Regular liguera en Bilbao y también los dos de cuartos contra el Lenovo. El sóleo es un músculo muy "puñetero" porque la única manera de recuperarlo es con descanso, algo que en tiempo de play off es imposible para ningún jugador. Alberto ni siquiera se vistió hace 7 días en el primer partido del play off y sí ya dio un paso adelante vistiéndose de corto el pasado jueves, en la segunda entrega de los cuartos de final, pero no disputó ni un solo segundo. Ese descanso, unido ahora a los seis días que hay de margen entre el final de los cuartos y el inicio de las "semis" es lo que permite ser optimistas y pensar que el base canterano estará en disposición de jugar, aunque quizás no al cien por cien.

La plantilla verde se entrenó este domingo en el Palacio Martín Carpena preparando ya la doble cita de esta semana contra los blaugranas en su Palau. La buena noticia es que Díaz pudo trabajar al ritmo de sus compañeros y tiene ya el alta médica. Salvo contratiempo no deseado, su presencia en esos dos partidos parece segura.

El ansiado regreso de Alberto Díaz permitirá a Ibon Navarro recuperar los roles habituales de su plantilla en el juego exterior. Sin el internacional canterano ha sido Tyson Carter el encargado de ejercer de segundo base cada vez que Kendrick Perry ha descansado en el banquillo. Carter ha cumplido, pero no es su sitio natural y la obligación de subir el balón y organizar el ataque no le permite encontrar esos tiros liberados que tanto daño hacen a las defensas rivales cuando juega en su posición natural de "2". Volver a la posición de escolta le permitirá al norteamericano ser una gran amenaza para la defensa azulgrana.

El regreso del malagueño también es una muy buena noticia para Perry, que estará menos exigido en minutos y que tendrá algo más de libertad para hacer su habitual baloncesto. El director de juego norteamericano de pasaporte montenegrino está en un momento de forma espectacular, pero sobrecargarlo de minutos a estas alturas del curso sería un riesgo muy grande que con la presencia de Alberto en la rotación desaparece.

Habrá que ver cómo evoluciona el trabajo del equipo en estos próximos días. Pero Díaz tiene el alta y está preparado ya para ayudar a su equipo en un cruce que será durísimo ante un rival que se juega toda la temporada en este play off por el título, tras fracasar en la Copa del Rey de Badalona y también en la Final Four de la Euroliga de Kaunas.

Play off al mejor de 5 partidos

Hay que recordar que el formato del play off ahora pasa a ser al mejor de 5 partidos con formato de 2-2-1. Es decir, que los dos primeros serán en la cancha del equipo mejor clasificado en la Fase Regular, en este caso el Barça (1º), después habrá un tercero y un cuarto (si fuera necesario) en Málaga, mientras que si fuera también necesario un quinto de desempate, se jugaría de nuevo en el Palau Blaugrana.

El arranque de la «semi» será el miércoles 7 de junio, a partir de las 21 horas. Dos días más tarde, el viernes 9, también a las 21 horas, será la segunda entrega, ambos partidos en Barcelona. Tras las dos primeras citas, la serie viajará a Málaga. El tercer y el cuarto partido (si fuera necesario) del cruce se jugarán el domingo 11, a partir de las 18.30 horas, y el martes 13, a las 21 horas. Si fuera necesario un quinto partido, la fecha prevista es el jueves 15, a las 22 horas.